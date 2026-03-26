Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (thứ tư, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo các chuyên gia, thầy thuốc trẻ đến từ các bệnh viên trong và ngoài nước.

Diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3, hội nghị là diễn đàn học thuật chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ trẻ, điều dưỡng, cán bộ y tế, học viên sau đại học và sinh viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là dịp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho đội ngũ thầy thuốc trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh, kết nối các thế hệ cán bộ y tế, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý và điều trị y khoa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao việc hội nghị lựa chọn chủ đề mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt. Đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược mà còn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế cần gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy kết quả điều trị làm thước đo; tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý y tế, đồng thời tăng cường liên thông dữ liệu, phát triển hệ sinh thái y tế số đồng bộ, hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy các mô hình liên viện, liên ngành, gắn kết giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng.

Lãnh đạo Bộ Y tế, TP. Huế chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, nhiều báo cáo khoa học tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý y tế; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường liên thông dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái y tế số đồng bộ, hiệu quả.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tri thức giữa các cơ sở y tế, đơn vị đào tạo và trung tâm nghiên cứu trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền y học Việt Nam.