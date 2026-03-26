Tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ chất lượng cao

HNN.VN - Ngày 28/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Trẻ BVTW Huế mở rộng năm 2026, với chủ đề “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế”.

 Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (thứ tư, phải sang) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài; đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo các chuyên gia, thầy thuốc trẻ đến từ các bệnh viên trong và ngoài nước.

Diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3, hội nghị là diễn đàn học thuật chuyên sâu cho đội ngũ bác sĩ trẻ, điều dưỡng, cán bộ y tế, học viên sau đại học và sinh viên trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Đây là dịp để thúc đẩy nghiên cứu khoa học cho đội ngũ thầy thuốc trẻ, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh, kết nối các thế hệ cán bộ y tế, đồng thời đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong quản lý và điều trị y khoa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đánh giá cao việc hội nghị lựa chọn chủ đề mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay của ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt. Đây không chỉ là định hướng mang tính chiến lược mà còn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành y tế trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế cần gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn lâm sàng, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy kết quả điều trị làm thước đo; tập trung xây dựng và phát triển nguồn nhân lực khoa học trẻ chất lượng cao; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý y tế, đồng thời tăng cường liên thông dữ liệu, phát triển hệ sinh thái y tế số đồng bộ, hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng nữa là tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, thúc đẩy các mô hình liên viện, liên ngành, gắn kết giữa bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và khả năng ứng dụng.

Lãnh đạo Bộ Y tế, TP. Huế chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, nhiều báo cáo khoa học tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý y tế; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường liên thông dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái y tế số đồng bộ, hiệu quả.

Hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tri thức giữa các cơ sở y tế, đơn vị đào tạo và trung tâm nghiên cứu trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền y học Việt Nam.

THANH HƯƠNG
Tổ chức 32 lớp đào tạo cán bộ y tế trên toàn quốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa tổ chức khai giảng các lớp đào tạo liên tục trong tháng 3/2026 với quy mô lớn, thu hút đông đảo học viên đến từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Tập trung các nhiệm vụ thúc đẩy du lịch Huế phát triển

Chiều 25/3, Hiệp hội Du lịch (HHDL) thành phố tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 mở rộng nhằm triển khai chương trình công tác năm 2026. Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Bệnh nhi 7 tuổi được ghép tủy thành công, chấm dứt phụ thuộc truyền máu

Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) sau ca ghép tủy thành công với nguồn tủy lấy từ chị ruột. Đây là trường hợp ghép tủy Thalassemia thứ 15 được thực hiện tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến trong điều trị các bệnh lý huyết học di truyền.

