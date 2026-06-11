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ClockThứ Sáu, 12/06/2026 18:06

Hợp tác đào tạo chuyên sâu giữa Bệnh viện Trung ương Huế và đối tác Nhật Bản

HNN.VN - Ngày 12/6, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Đoàn công tác của Bệnh viện Yokosuka Kyosai có buổi làm việc và trao đổi chuyên môn trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo bác sĩ thực hành dài hạn giữa hai đơn vị trong gần 10 năm qua.

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Lãnh đạo Bệnh viện Yokosuka Kyosai trao quà lưu niệm cho lãnh đạo BVTW Huế

Tham dự chương trình, về phía Bệnh viện Yokosuka Kyosai có Tiến sĩ, Bác sĩ Tanaka Yoshihide, Giám đốc Dịch vụ Y tế, Trưởng Trung tâm Thần kinh - Sọ não cùng các bác sĩ nội trú và điều dưỡng đang tham gia thực hành lâm sàng tại BVTW Huế. Về phía đơn vị chủ nhà có GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng liên quan.

Chương trình hợp tác đào tạo giữa hai bệnh viện được ký kết và triển khai từ năm 2017. Trong gần một thập kỷ qua, Bệnh viện Yokosuka Kyosai đã hỗ trợ đào tạo bác sĩ thực hành nâng cao cho BVTW Huế trong các lĩnh vực thế mạnh như Ngoại Thần kinh và Can thiệp mạch máu não. Song song với đó, BVTW Huế thường xuyên tiếp nhận các bác sĩ, điều dưỡng của phía Nhật Bản sang thực hành lâm sàng, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn tại nhiều chuyên khoa.

Theo thống kê, đến nay, đã có 9 bác sĩ của BVTW Huế được cử sang đào tạo tại Bệnh viện Yokosuka Kyosai, trong đó có 6 bác sĩ thuộc Khoa Ngoại Thần kinh và 3 bác sĩ chuyên ngành Can thiệp mạch não. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, cập nhật liên tục các kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng lớn của người bệnh. Chương trình hợp tác không chỉ giúp đội ngũ bác sĩ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần chuẩn hóa công tác đào tạo thực hành theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong thời gian làm việc tại Huế, đoàn chuyên gia và nhân viên y tế của Bệnh viện Yokosuka Kyosai đã tham gia nhiều hoạt động chuyên môn như khám bệnh, hội chẩn và thực hành lâm sàng tại các đơn vị: Ngoại Tim mạch - Lồng ngực, Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Phòng mổ A, Khoa Hồi sức Đột quỵ và Khoa Ngoại Thần kinh.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việntrung ương Huếnhật bản
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