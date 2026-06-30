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ClockThứ Ba, 07/07/2026 11:11

Gắp kim băng ra khỏi thực quản cho bệnh nhi 9 tháng tuổi người Kazakhstan

HNN.VN - Ngày 7/7, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca gắp kim băng cho bệnh nhi 9 tháng tuổi người Kazakhstan.

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Sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện 

Trước đó, ngày 4/7, bệnh nhi S.A. được chuyển khẩn cấp từ một bệnh viện tại Đà Nẵng đến BVTW Huế sau khi nuốt phải chiếc kim băng đang bung mở. Dị vật sắc nhọn có nguy cơ cao gây rách niêm mạc, thủng thực quản, chảy máu, viêm trung thất và đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo hội chẩn khẩn giữa Trung tâm Nội soi, Khoa Ngoại và Khoa Gây mê Hồi sức để xây dựng phương án can thiệp tối ưu. Ê-kíp liên chuyên khoa nội soi cấp cứu, phối hợp chặt chẽ giữa gây mê hồi sức và kỹ thuật nội soi chuyên sâu, gắp thành công chiếc kim băng ra khỏi thực quản mà không gây thêm tổn thương hay biến chứng.

Theo các bác sĩ, kim băng đang bung mở là một trong những dị vật khó xử trí nhất trong nội soi tiêu hóa ở trẻ nhỏ do đầu sắc nhọn rất dễ gây tổn thương trong quá trình thao tác. Sau thời gian theo dõi tích cực, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những ca bệnh phức tạp được xử trí thành công, BVTW Huế vừa đón nhận tin vui khi lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng “Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026” do Tạp chí Newsweek phối hợp với tổ chức nghiên cứu dữ liệu Statista công bố, ở lĩnh vực chuyên ngành Ung thư ngày 17/6/2026.

Việc xử trí thành công những ca bệnh đặc biệt khó cùng sự ghi nhận từ tổ chức quốc tế không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ mà còn góp phần nâng cao vị thế của BVTW Huế, từng bước đưa thương hiệu y tế Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnbệnh nhigắp dị vật
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