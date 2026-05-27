Những điểm sáng tri thức đóng góp cho y khoa

12 nhà khoa học vừa được tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2026

Khoa học kết nối những nhịp tim

Hơn hai thập kỷ gắn bó với chuyên ngành tim mạch can thiệp, PGS.TS.TTƯT Hồ Anh Bình, Giám đốc Trung tâm Tim mạch không chỉ được biết đến là người trực tiếp thực hiện hàng nghìn ca can thiệp tim mạch phức tạp mỗi năm, mà còn là nhà khoa học luôn đặt nghiên cứu làm nền tảng cho phát triển chuyên môn.

Với vai trò Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, ông cùng tập thể xây dựng và phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim mạch, ghép tạng và điều trị nội khoa hiện đại. Ông cũng đã trực tiếp thực hiện khoảng 2.000 - 2.500 ca can thiệp mỗi năm, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp động mạch vành phức tạp, siêu âm trong lòng mạch (IVUS), Rotablator, tán vôi nội mạch (IVL), can thiệp động mạch chủ bằng stent graft, kỹ thuật Hybrid, thay van động mạch chủ qua da (TAVI) và can thiệp tim bẩm sinh.

Dấu ấn nổi bật là năm 2023, sau thành công ca ghép tim xuyên Việt từ người cho chết não, Trung tâm Tim mạch được Bộ Y tế tặng bằng khen, đánh dấu cột mốc quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn của y học Huế.

Với PGS.TS.TTƯT Hồ Anh Bình, kỹ thuật cao không phải đích đến cuối cùng. Điều ông trăn trở hơn là làm sao biến những kinh nghiệm lâm sàng thành tri thức khoa học phục vụ cộng đồng. Những năm qua, ông dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu nội khoa tim mạch, hướng đến phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, cải thiện tiên lượng điều trị cho người bệnh. Đến nay, ông có hơn 50 bài báo khoa học trong nước và 10 bài báo công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus; chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu về bệnh động mạch vành, rối loạn nhịp tim, can thiệp mạch ngoại biên…

Không dừng lại ở nghiên cứu, ông còn tham gia biên soạn các sách chuyên khảo về tim mạch can thiệp, tích cực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và kết nối chuyên môn với các chuyên gia trong nước, quốc tế.

Đưa nhãn khoa Huế vươn tầm khu vực

Gần 30 năm trong nghề, dấu ấn của BSCKII.TTƯT Dương Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Mắt là hành trình đưa nhãn khoa Huế tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, mang lại cơ hội tìm lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân.

Trong vai trò Giám đốc Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế, giai đoạn 2021 - 2025, ông cùng tập thể triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị nhãn khoa như phẫu thuật võng mạc - dịch kính, tạo hình hốc mắt, thẩm mỹ mi mắt, laser điều trị glôcôm, bắn bao sau bằng tia laser, quang đông võng mạc, tiêm Anti - VEGF nội nhãn, chụp mạch huỳnh quang, OCT…

Đặc biệt, lĩnh vực ghép giác mạc và phẫu thuật bán phần sau đã đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại cơ hội điều trị cho hàng chục bệnh nhân. Đến nay, đơn vị đã thực hiện ghép giác mạc cho 41 trường hợp.

Một dấu ấn khác của BSCKII. Dương Anh Quân là thành lập "Mạng lưới ghép giác mạc miền Trung - Tây Nguyên", mô hình đầu tiên trong cả nước đã tạo sự liên kết chuyên môn giữa các cơ sở y tế khu vực, góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Song song với điều trị, BSCKII. Dương Anh Quân còn tích cực triển khai các hoạt động khám sàng lọc, tư vấn miễn phí, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống mù lòa. Ông cũng phối hợp đào tạo sinh viên, bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho chuyên ngành nhãn khoa.

Trong nghiên cứu khoa học, giai đoạn 2021 - 2025, ông chủ trì hơn 10 đề tài, trong đó có đề tài đoạt Giải thưởng Cố đô về khoa học công nghệ năm 2021; tham gia nhiều hội thảo chuyên ngành lớn trong và ngoài nước.

Theo BSCKII.TTƯT Dương Anh Quân, để phát triển chuyên ngành nhãn khoa, việc kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu là yếu tố quyết định. Hiện nay, đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán, tổ chức các sinh hoạt khoa học định kỳ nhằm cập nhật xu hướng điều trị tiên tiến của thế giới.

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế cho rằng, những nhà khoa học ở Bệnh viện Trung ương Huế hay Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, trong đó có PGS.TS.TTƯT Hồ Anh Bình, BSCKII.TTƯT Dương Anh Quân là minh chứng rõ nét cho vai trò của trí thức trong phát triển khoa học công nghệ gắn với thực tiễn. Đây cũng là 2 cá nhân trong số 6 nhà khoa học ngành y ở Huế vừa được tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu lần thứ X, năm 2026 của thành phố Huế.

Thời gian qua, nhiều nhà khoa học ngành y đã không ngừng nghiên cứu, trực tiếp đưa công trình khoa học thành giải pháp điều trị, kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thành tựu của họ góp phần khẳng định vị thế của y học Huế và đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của thành phố.