Ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Xây dựng và các địa phương có đường sắt

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh tham dự tại điểm cầu thành phố

Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy. Tại điểm cầu TP. Huế có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh, cùng đại diện các sở, ngành tham dự.

Sau hơn 6 năm thực hiện Quyết định số 358, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tại các địa phương có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã chủ động đầu tư kinh phí rào đóng xóa bỏ các lối đi tự mở nguy hiểm, duy trì cảnh giới an toàn giao thông, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng hệ thống đường gom, hàng rào cách ly dọc đường sắt giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn hơn.

Theo đó, các địa phương đã rào đóng, xóa bỏ 1.842/4.024 vị trí lối đi tự mở nguy hiểm so với thời điểm ban hành Quyết định số 358, đạt tỷ lệ 45,77%, không để phát sinh lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt.

Tại TP. Huế, từ năm 2020 đến nay, UBND thành phố đã chỉ đạo chính quyền địa phương, các đơn vị chuyên môn tích cực phối hợp với các đơn vị đường sắt đã rào, xóa được 59/91 lối đi tự mở đạt tỷ lệ 65% và đã xây dựng được hơn 1,1km rào chắn.

Thực hiện theo nội dung Quyết định 358 của Thủ tướng Chính phủ giao và triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND thành phố, thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Bộ Xây dựng cùng đơn vị có liên quan rà soát, lập phương án đầu tư xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách để xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, đảm bảo kinh phí để xây dựng mới 5 hầm chui và 4 đường ngang với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng; UBND thành phố chủ trì, đảm bảo kinh phí để xây dựng các đường gom kết nối vào hệ thống các hầm chui và đường ngang với chiều dài gần 13km, tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến nay, thành phố đã rào, xóa được 59/91 lối đi tự mở

Việc triển khai đồng loạt các dự án xây dựng đường gom dân sinh và xóa bỏ các điểm đen giao thông đường sắt không chỉ giúp kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn góp phần quan trọng trong việc kiềm chế TNGT, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Bộ Xây dựng đã ký kết quy chế phối hợp với UBND các tỉnh, thành có đường sắt đi qua.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua cần thực hiện quyết liệt việc xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng đường gom, hàng rào chắn nhằm bảo đảm ATGT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, ưu tiên kinh phí xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Các địa phương cần khẩn trương thống kê, phân loại các công trình vi phạm để đề ra lộ trình giải quyết phù hợp, trong đó ưu tiên xử lý trước những điểm có nguy cơ cao nhất.