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ClockThứ Hai, 20/07/2026 15:35

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7

HNN.VN - Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7 (ICEM 2026) với chủ đề "Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật", quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất của chuyên ngành nhãn khoa, thúc đẩy hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mắt cho người dân.

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Lãnh đạo TP. Huế tặng hoa chúc mừng hội thảo 

Tham dự hội thảo có đồng chí Đặng Quang Tấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cùng các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành, BVTW Huế và Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Về phía Hội Nhãn khoa Việt Nam, có GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội; cùng các Giáo sư, Phó Giáo sư, lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm mắt, Cơ sở Đào tạo và đơn vị chuyên ngành nhãn khoa trên toàn quốc. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của GS. Uday Devgan - chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ.

Sau một thập kỷ trở lại, ICEM 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi kết nối các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhãn khoa, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo TP. Huế, Hội Nhãn khoa Việt Nam, đại diện các bệnh viện, trường đại học y dược trên cả nước cùng nhiều chuyên gia quốc tế, nổi bật là GS. Uday Devgan - chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật đục thủy tinh thể và phẫu thuật khúc xạ.

Bộ Y tế  trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" cho GS. Uday Devgan 

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho biết, trải qua sáu kỳ tổ chức, Hội thảo Nhãn khoa Quốc tế Cố đô Huế đã từng bước khẳng định uy tín trong cộng đồng chuyên môn, góp phần cập nhật các thành tựu mới, tăng cường hợp tác quốc tế và đưa nhiều kỹ thuật nhãn khoa hiện đại vào thực tiễn khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

Đánh giá cao ý nghĩa của ICEM 2026, GS.TS. Tôn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành nhãn khoa cần tiếp tục tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, bệnh viện, hội chuyên ngành và các tổ chức quốc tế. Theo bà, sự hợp tác thực chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Theo Ban tổ chức, ICEM 2026 diễn ra với 10 phiên chuyên môn chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực đang được quan tâm như phẫu thuật đục thủy tinh thể, giác mạc, võng mạc, khúc xạ và các kỹ thuật điều trị hiện đại. Hội thảo không chỉ tạo điều kiện để các bác sĩ trẻ tiếp cận những kiến thức mới mà còn góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác chuyên môn giữa các cơ sở nhãn khoa trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động phù hợp với định hướng xây dựng TP. Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung, cả nước và từng bước vươn tầm quốc tế.

Dịp này, Bộ Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe Nhân dân" cho GS. Uday Devgan nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhãn khoa tại Việt Nam.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
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