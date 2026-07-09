Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân ghép gan thứ 11

GS.TS Phạm Như Hiệp (thứ 4 từ trái sang), Giám đốc BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân trong ngày xuất viện

Người bệnh được xuất viện là ông N.Q.V. (sinh năm 1963, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), bị xơ gan giai đoạn cuối, nhập viện vào ngày 13/6. Đây là ca ghép gan thứ 11 được thực hiện tại bệnh viện, nằm trong chương trình lấy và ghép đa mô, tạng từ một người hiến chết não để cứu sống 6 bệnh nhân.

Đặc biệt, đây cũng là lần thứ hai BVTW Huế hoàn toàn tự chủ quy trình lấy và ghép đa tạng tại đơn vị. Từ một người hiến chết não, các bác sĩ đã thực hiện lấy và ghép thành công tim, gan, hai thận cùng hai giác mạc, thể hiện trình độ chuyên môn cao và khả năng phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, trong quá trình phẫu thuật và điều trị sau ghép, ê-kíp đã gặp một số biến chứng phức tạp. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều ca ghép trước đó cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như gây mê hồi sức, ngoại khoa, hồi sức tích cực, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các biến chứng đã được xử trí kịp thời, hiệu quả.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân N.Q.V. đã ổn định, chức năng gan phục hồi tốt, các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng đạt yêu cầu, đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn của BVTW Huế, từ đánh giá người hiến, lấy và bảo quản tạng, thực hiện phẫu thuật, hồi sức đến chăm sóc sau ghép. Việc đồng thời triển khai nhiều ca ghép tại 7 phòng mổ trong cùng một thời điểm cho thấy năng lực tổ chức và điều phối chuyên môn ở trình độ cao của bệnh viện, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép đa tạng trong thời gian tới.

Không chỉ mang lại cơ hội sống mới cho những bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn cuối, mỗi ca ghép tạng thành công còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về nghĩa cử hiến mô, tạng sau chết não, là nguồn động lực để ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký hiến tạng, góp phần cứu sống nhiều người bệnh đang từng ngày chờ đợi cơ hội được ghép tạng.