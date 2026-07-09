Động đất tại Nhật Bản: Ống khói nhà máy giấy tại Kumamoto đổ sập khiến bảy người mất tích

Đài truyền hình quốc gia NHK cũng đưa tin: Nhà máy nằm ở thành phố Yatsushiro, nơi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 ngày 28/7 vừa qua, đã bị hư hại nặng nề trong đó có một ống khói bị đổ sập.

Theo báo cáo sơ bộ từ cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, 11 công nhân bị mắc kẹt tại cơ sở này sau trận động đất. Cho đến nay, bốn người đã được giải cứu, trong đó có hai người trong tình trạng bị ngừng tim và hai người bị thương nặng.

Bảy công nhân còn lại vẫn mất tích. Giới chức trách cho rằng, năm người đang bị mắc kẹt ở tầng hai của một tòa nhà bị hư hại và hai người khác đang được tìm kiếm ở tầng một.

Tại cuộc họp báo sáng 29/7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết, khoảng 10 sĩ quan cảnh sát, 140 lính cứu hỏa và 20 thành viên Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ tại nhà máy.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi xác nhận 13 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra ở Kumamoto, tính đến lúc 4 giờ 27 phút chiều 28/7, theo giờ địa phương.

Sáng 29/7, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, công dân Trần Văn S. (sinh năm: 2002, quê quán: tỉnh Ninh Bình) đã không may tử vong trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.