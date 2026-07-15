Hai “đầu tàu” của y tế Huế

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế hợp tác cùng các tổ chức nước ngoài triển khai chương trình phẫu thuật cho trẻ.

Làm chủ các kỹ thuật hiện đại

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, nhiều năm qua, BVTW Huế luôn giữ vai trò tiên phong trong việc tiếp cận, làm chủ và phát triển các kỹ thuật y học hiện đại. Từ ghép tạng, ghép tế bào gốc, can thiệp tim mạch, ngoại khoa chuyên sâu đến điều trị ung thư bằng các kỹ thuật tiên tiến, bệnh viện liên tục ghi dấu ấn bằng những thành tựu chuyên môn mang tầm quốc gia và quốc tế.

Mới đây, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện đã nội soi cấp cứu thành công, lấy dị vật là chiếc kim băng đang bung mở trong thực quản bệnh nhi 9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan mà không để xảy ra biến chứng. Thành công của ca bệnh không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn cao, khả năng phối hợp đa chuyên khoa mà còn minh chứng cho năng lực làm chủ các kỹ thuật hiện đại trong xử trí những trường hợp đặc biệt phức tạp.

Một dấu mốc có ý nghĩa quan trọng khác là việc BVTW Huế lần đầu tiên được Tạp chí Newsweek xếp hạng trong danh sách “Bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2026” đối với chuyên ngành ung thư.

Song hành với phát triển kỹ thuật chuyên sâu, BVTW Huế cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số ngành y tế. Hệ thống quản lý khám, chữa bệnh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh án điện tử cùng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến trải nghiệm thuận lợi hơn cho người bệnh.

Bà Trần Thị Thìn, người dân phường Phong Quảng cho biết, trước đây mỗi lần đi khám bệnh đều phải nhờ con cháu hỗ trợ các thủ tục, nhưng nay với các ứng dụng số, việc đăng ký khám, thanh toán viện phí đều thuận tiện hơn rất nhiều.

Không dừng lại ở những kết quả hiện có, BVTW Huế đang tiếp tục triển khai nhiều dự án trọng điểm như Trung tâm Xạ trị Proton, phát triển BVTW Huế Cơ sở 2, xây dựng Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2, đồng thời mở rộng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học và tổ chức y tế hàng đầu trên thế giới nhằm tiếp nhận các kỹ thuật điều trị tiên tiến, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng nguồn nhân lực.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết, thời gian tới, bệnh viện tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ khám, chữa bệnh, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế để tiếp nhận các kỹ thuật điều trị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Nếu BVTW Huế là trung tâm y học chuyên sâu hàng đầu cả nước thì BV Trường Đại học Y - Dược Huế lại phát huy hiệu quả mô hình “Trường - Viện”, kết hợp chặt chẽ giữa khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Là bệnh viện đa khoa hạng I với quy mô 700 giường bệnh, được Bộ Y tế phê duyệt triển khai hơn 13.450 danh mục kỹ thuật, quy tụ đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn cao, đây là lợi thế đặc biệt giúp bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa đào tạo nguồn Nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế cả nước.

Những năm gần đây, Bệnh viện không ngừng đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu như nội soi tiêu hóa, phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch, hỗ trợ sinh sản... Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua vận hành đồng bộ hệ thống quản lý bệnh viện (HIS), kết nối hệ thống xét nghiệm (LIS), chẩn đoán hình ảnh (RIS/PACS), triển khai bệnh án điện tử và liên thông dữ liệu với Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc BV Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư trang thiết bị hiện đại để triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Đây cũng là nền tảng để bệnh viện thực hiện mục tiêu trở thành bệnh viện tiên tiến của Đông Nam Á vào năm 2030 và đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045.

Có thể thấy, sự phát triển đồng bộ của hai bệnh viện lớn nhất thành phố đang tạo nên sức bật mạnh mẽ cho ngành y tế TP. Huế trong giai đoạn mới.

Với nền tảng về chuyên môn, công nghệ, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, hai “đầu tàu” y tế tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của Việt Nam và khu vực.