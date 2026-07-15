Giữ bình yên, nâng tầm điểm đến Huế

Tổ tuần tra thanh niên Công an TP. Huế góp phần giữ gìn sự bình yên, tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách

Điểm tựa an toàn cho du khách

Giữa tháng 2 năm nay, anh H.L.James (quốc tịch Australia) đã có một trải nghiệm đặc biệt trong chuyến du lịch đến Việt Nam. Sau khi xuống máy bay tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, anh vô tình để quên túi xách tại khu vực sảnh ga đến. Bên trong không chỉ có tài sản cá nhân mà còn hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và nhiều tài liệu cần thiết cho hành trình lưu trú, du lịch tại Việt Nam.

Lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế đã nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin và khẩn trương liên hệ với chủ sở hữu. Sau quá trình rà soát, lực lượng công an đã kết nối được với anh James khi du khách này đang di chuyển đến Quảng Trị và tổ chức trao trả đầy đủ tài sản.

Nhận lại chiếc túi tưởng chừng đã thất lạc, du khách James không giấu được sự xúc động. Trong thư gửi lực lượng Công an TP. Huế, anh viết: "Vào khoảng 0 giờ 35 phút, tôi đã làm mất túi đựng tài liệu khi đi du lịch. Khi tôi lên taxi thì túi xách không còn ở trong ba lô của tôi. Ngay ngày hôm đó, lực lượng an ninh hàng không đã liên lạc với tôi và nói rằng họ đã tìm thấy túi đựng tài liệu du lịch của tôi. Tôi chân thành biết ơn".

Một lần khác trước đó, Đội An ninh hàng không tại sân bay Phú Bài đã tìm kiếm, trao trả tài sản trị giá khoảng 450 triệu đồng cho một hành khách bỏ quên khi đến Huế. Vào cuối năm 2025, lực lượng này cũng hỗ trợ hành khách tìm lại một lắc vàng hơn 5 chỉ đánh rơi tại nhà vệ sinh sân bay và một túi xách chứa 110 triệu đồng bỏ quên tại khu vực nhà ga... Mỗi vụ việc đều được tiếp nhận, xác minh và xử lý nhanh chóng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Võ Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết, đơn vị xác định rõ yêu cầu “không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, nhất là khi lượng hành khách qua Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài ngày càng tăng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng định danh điện tử VNeID và giải pháp nhận diện sinh trắc học trong làm thủ tục lên máy bay, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực tại khu vực cửa khẩu nhưng vẫn bảo đảm kiểm tra chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng tại sân bay được duy trì thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý nhanh các tình huống phát sinh. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay; đồng thời tạo hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện của lực lượng công an trong mắt người dân và du khách quốc tế.

Bình yên cho du lịch Huế

Nếu như tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, mỗi hành khách đều được bảo đảm an toàn ngay từ khi đặt chân đến Huế thì trên khắp các tuyến phố, khu, điểm du lịch, lễ hội và không gian công cộng, lực lượng công an cũng âm thầm làm nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên để mỗi hành trình khám phá Cố đô luôn trọn vẹn. Từ các di tích, danh lam thắng cảnh đến những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các phương án bảo vệ đều được xây dựng từ sớm, triển khai đồng bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh những vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và hình ảnh của điểm đến Huế.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026 là một minh chứng. Khi lượng người dân và du khách đổ về Huế tăng cao, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP. Huế đã tăng cường trực chiến, tổ chức tuần tra khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực vui chơi, giải trí và các điểm tập trung đông người. Cùng với việc chủ động nắm chắc tình hình, lực lượng đã kịp thời tiếp nhận tin báo, nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, khống chế một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Không chỉ xử lý nhanh các vụ việc phát sinh, lực lượng Cảnh sát 113 còn duy trì thường xuyên các tổ tuần tra vũ trang, sẵn sàng có mặt khi nhận được tin báo. Qua đó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở. Song song với đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP. Huế phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố duy trì các đợt tuần tra lưu động tại bệnh viện, công viên, quảng trường, khu vực công cộng và nhiều địa điểm tập trung đông người.

Theo Thiếu tá Trần Anh Tiến, Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố, các tổ công tác tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, tụ tập thanh, thiếu niên gây mất an ninh trật tự, sử dụng trái phép chất ma túy cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác. Việc duy trì tuần tra thường xuyên không chỉ góp phần kéo giảm tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự, mà còn tạo dựng môi trường an toàn để người dân và du khách yên tâm sinh hoạt, tham quan và trải nghiệm.

Tại hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, Công an thành phố tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có mục tiêu xây dựng Huế trở thành điểm đến du lịch an toàn, văn minh và thân thiện.