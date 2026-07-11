Giấc mơ chinh phục ngôi vị thủ khoa

Phan Văn Nhật Tuấn

Kiên trì từng ngày

Với tổng điểm 29,25, trong đó toán và hóa học cùng đạt điểm 10, sinh học đạt 9,25, Phan Văn Nhật Tuấn trở thành đồng thủ khoa khối B00 của thành phố trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cùng với Bùi Lê Quốc Anh, học sinh lớp 12 chuyên Hóa 1.

Nhật Tuấn cho biết, dù đã tự chấm bài và dự đoán khá sát kết quả, em vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi tra cứu điểm vì lo những sai sót nhỏ trong quá trình làm bài. Chỉ đến khi màn hình hiện đúng số điểm mong đợi, em mới thực sự vỡ òa. “Ba mẹ em rất vui và nhẹ nhõm sau nhiều ngày chờ đợi, mẹ em đã xúc động đến rơm rớm nước mắt. Với em, niềm hạnh phúc của gia đình chính là phần thưởng ý nghĩa nhất sau 12 năm học”, Tuấn chia sẻ.

Không lựa chọn cách học dồn ép, Nhật Tuấn xây dựng kế hoạch ôn tập đều đặn suốt năm học. Với Tuấn, điều quan trọng nhất là duy trì nhịp học ổn định để mỗi ngày đều có thêm một bước tiến.

Trong quá trình ôn tập, sinh học từng là môn khiến Tuấn nhiều lần áp lực khi liên tục mắc những lỗi sai quen thuộc dù đã nắm vững kiến thức. Thay vì làm thêm thật nhiều đề, em chọn cách chậm lại, rà soát từng bài làm để nhận diện lỗi sai và điều chỉnh.

Bên cạnh đó, em còn duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ 30 và viết nhật ký mỗi tối. Theo Tuấn, ngủ đủ giấc giúp cơ thể tái tạo năng lượng, còn việc viết nhật ký giúp em sắp xếp lại suy nghĩ, giải tỏa áp lực trước những kỳ thi quan trọng.

Giữ vững phong độ

Theo Nhật Tuấn, kiến thức là điều kiện tiên quyết để đạt điểm cao, nhưng yếu tố quyết định còn nằm ở “phong độ phòng thi”. Trước giờ làm bài, em luôn cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về độ khó của đề hay kết quả sẽ ra sao, giữ cho đầu óc thật bình tĩnh để tập trung hoàn toàn vào bài thi.

Nam sinh cũng tâm đắc với cách học mà em gọi vui là “luyện não”. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, khả năng tiếp thu sẽ ngày càng tốt hơn, từ đó rút ngắn thời gian học nhưng vẫn nâng cao hiệu quả.

Môn học Tuấn yêu thích nhất là môn toán. Em đặc biệt hứng thú với những bài toán thực tế và các bài toán xác suất bởi mỗi lời giải đều mở ra một cách tư duy mới. Chính cách tiếp cận ấy giúp em hình thành thói quen nhìn nhận một vấn đề dưới nhiều góc độ, không chỉ trong toán mà cả hóa học và sinh học.

Trong suốt những năm học phổ thông, Tuấn từng đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi hóa học cấp tỉnh, đạt IELTS 7.5 và 987 điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tuấn dự định theo học ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Niềm yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được hình thành từ nhỏ và ngày càng rõ ràng hơn sau quá trình Tuấn tìm hiểu về nghề nghiệp. Em hy vọng sẽ học tập thật tốt để sau này trở thành một bác sĩ có chuyên môn và trách nhiệm.