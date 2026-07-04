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Thế giới

WHO cảnh báo 80% ca bệnh Ebola không rõ nguồn lây

ClockThứ Tư, 15/07/2026 15:16
Ngày 14/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết 80% ca mắc Ebola mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo hiện chưa rõ nguồn lây.

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Nhân viên y tế thực hiện khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Thực trạng này cho thấy dịch đang lây lan nhanh hơn khả năng truy vết và kiểm soát của ngành y tế.

Đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo bắt đầu từ tháng 5 vừa qua. Theo đó, tính đến ngày 13/7, CHDC Congo đã ghi nhận ít nhất 1.926 ca mắc, trong đó có 702 ca tử vong. Nước láng giềng Uganda cũng đã xác nhận các ca bệnh liên quan.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong tại cộng đồng trước khi được phát hiện hoặc điều trị, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù năng lực điều trị và xét nghiệm đã được mở rộng đáng kể, nỗ lực ứng phó vẫn chưa theo kịp tốc độ lây lan của dịch.

Trên thực tế, công tác phòng chống dịch gặp nhiều trở ngại do thiếu kinh phí, bối cảnh xung đột tại miền Đông CHDC Congo, các vụ tấn công cơ sở y tế và sự suy giảm niềm tin của người dân. Vào ngày 13/7, các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola đã đình công vì bị chậm lương. Sau đó, họ đã đồng ý trở lại làm việc nếu được nhận tiền lương trong vòng 72 giờ.

Theo WHO, dịch Ebola đã âm thầm lây lan nhiều tuần trước khi được chính thức phát hiện vào ngày 15/5. Các thử nghiệm lâm sàng về phương pháp điều trị đã được triển khai, trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 11/7 đã xác nhận một công dân Mỹ làm việc tại Congo đã nhiễm Ebola.

Trong một diễn biến có liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 thông báo sẽ tạm thời không cho phép công dân Mỹ đang ở CHDC Congo trở về Mỹ trên các chuyến bay thương mại nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch Ebola.

Theo một quan chức Nhà trắng, biện pháp này được thực hiện theo quy định trong luật pháp Mỹ. Theo đó, công dân Mỹ đang ở CHDC Congo hoặc mới rời nước này sẽ được đưa vào danh sách không được phép lên máy bay về Mỹ. Nếu họ muốn nhập cảnh Mỹ thì phải trải qua thời gian lưu trú ít nhất 21 ngày tại một nước thứ ba.

Bên cạnh đó, quan chức Mỹ cho biết khoảng 24 công dân Mỹ dự kiến lên các chuyến bay về nước trong ngày 14/7 sau khi đến CHDC Congo sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ những người này trong thời gian chờ đủ điều kiện trở về.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Ebola tại CHDC Congo tiếp tục diễn biến phức tạp và đã lan sang nhiều tỉnh.

https://nhandan.vn/who-canh-bao-80-ca-benh-ebola-khong-ro-nguon-lay-post975701.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: WHOcảnh báoca bệnhEbolanguồn lây
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