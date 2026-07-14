Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để hiện đại hóa hệ thống phân phối dược

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội thảo.

Bộ Y tế vừa tổ chức hội thảo trực tuyến lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động đối với Đề án “Hiện đại hóa, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ đối với hệ thống phân phối dược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035”.

Theo dự thảo, mục tiêu tổng quát của Đề án là hiện đại hóa hệ thống phân phối dược trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng chuỗi cung ứng thuốc minh bạch, hiệu quả, có khả năng kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giám sát theo thời gian thực. Đồng thời, từng bước tổ chức lại mạng lưới phân phối theo hướng tinh gọn, giảm các tầng nấc trung gian không tạo giá trị gia tăng, tối ưu hóa logistics và chi phí lưu thông; đổi mới phương thức quản lý nhà nước dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro, bảo đảm cung ứng thuốc liên tục, đầy đủ, kịp thời, chất lượng và với giá hợp lý cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, dự thảo Đề án xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật về phân phối dược; Phát triển hạ tầng dữ liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi phân phối thuốc; Tổ chức lại hệ thống phân phối theo hướng hiện đại, tinh gọn, minh bạch và hiệu quả; Phát triển logistics dược, hệ thống chuỗi lạnh và năng lực điều phối cung ứng thuốc; Minh bạch thông tin, quản lý giá thuốc và kiểm soát chi phí lưu thông; Đổi mới phương thức quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và nâng cao năng lực thực thi.

Các nhiệm vụ sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể, có sản phẩm đầu ra, chỉ tiêu đánh giá và phân công trách nhiệm rõ ràng; dự kiến sơ kết vào năm 2028, tổng kết giai đoạn 2026-2030 vào năm 2030 và định hướng triển khai đến năm 2035.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đánh giá cao Đề án với định hướng đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý nhà nước, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng cụ thể, khả thi hơn, trong đó làm rõ phạm vi và mô hình triển khai Đề án; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu để phù hợp điều kiện thực tiễn. Nhiều ý kiến cũng đề nghị bổ sung báo cáo đánh giá tác động về chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến giá thuốc đối với từng nhóm chủ thể như doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và các cơ sở y tế.

Ngoài ra, dự thảo cần làm rõ phương thức quản lý rủi ro trong quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các bên nhằm kết nối, khai thác chính xác dữ liệu từ hơn 97.000 cơ sở bán lẻ thuốc trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm công bằng trong tiếp cận thuốc. Mọi giải pháp của Đề án phải hướng tới mục tiêu để người dân được tiếp cận thuốc kịp thời, an toàn, chất lượng, hiệu quả với giá hợp lý, kể cả trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh hoặc khẩn cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị Cục Quản lý Dược tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng khoa học, minh bạch, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Ngoài ra, đối với các mục tiêu liên quan đến hệ thống nhà thuốc bán lẻ và trung tâm logistics dược cấp vùng, cần xây dựng trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong triển khai.

Cục Quản lý Dược tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam cùng các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước để hoàn thiện Đề án, tạo nền tảng chính sách cho quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số hệ thống phân phối dược trong giai đoạn tới.

https://nhandan.vn/sau-nhom-nhiem-vu-giai-phap-trong-tam-de-hien-dai-hoa-he-thong-phan-phoi-duoc-post975763.html?gidzl=rw2uIGEceJVLlR593BoXDjYxk4eNkAWma-cxI47j_3UNw-bAHU_wD9Q_k4rFlwmrpRphIJFXDI591wQiDG