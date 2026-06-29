Gia nhập “cuộc đua” truyền thông số

Mạng xã hội trở thành kênh kết nối học viên của một cơ sở Pilates tại Huế.

Thay đổi cách tiếp cận

Một đoạn video tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Công an xã A Lưới 1 thực hiện gần đây nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Những lỗi vi phạm giao thông thường gặp được đưa vào tình huống gần gũi, xen lẫn phần diễn xuất hài hước, thú vị giúp người xem dễ theo dõi và ghi nhớ.

Thượng úy Phạm Đức Huỳnh, cán bộ Công an xã A Lưới 1 chia sẻ: “Đơn vị quyết định thực hiện video vì nhận thấy mạng xã hội đã trở thành kênh tiếp cận thông tin quen thuộc của nhiều người, nhất là giới trẻ. Nếu vẫn giữ cách tuyên truyền như trước, thông điệp sẽ khó tạo được sức lan tỏa”.

Để hoàn thiện một video ngắn, cả nhóm phải dành nhiều thời gian cho việc lên ý tưởng, xây dựng kịch bản rồi quay và dựng. Điều khiến anh trăn trở nhất là tìm được cách thể hiện đủ mới để người xem dừng lại, đủ gần gũi để họ nhớ nội dung cần truyền tải.

Công việc chuyên môn vẫn chiếm phần lớn quỹ thời gian. Việc quay và dựng video được tranh thủ ngoài giờ hoặc sắp xếp vào những khoảng thời gian phù hợp.

“Người dân, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay sử dụng mạng xã hội khá nhiều. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng nếu đưa nội dung pháp luật vào các clip ngắn, cách thể hiện vui vẻ và dễ hiểu thì thông điệp sẽ đến với người xem thuận lợi hơn”, Thượng úy Phạm Đức Huỳnh bộc bạch.

Nhờ cách chuyển tải hay, mới lạ, sinh động, việc thay đổi cách tiếp cận này dần được nhiều người ủng hộ và đón nhận, đặc biệt là giới trẻ. “Những video tuyên truyền ngắn tạo cảm giác dễ tiếp cận hơn. Chỉ mất vài phút theo dõi nhưng người xem vẫn nhớ được các quy định quan trọng”. Hoàng Minh Hữu, sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế chia sẻ.

Cơ hội từ mạng xã hội

Thay vì chờ khách hàng tìm đến, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đã chủ động xây dựng hình ảnh và kết nối với người xem ngay trên các nền tảng số.

Mỗi buổi dạy, Nguyễn Phước Mai Thảo, chủ một cơ sở Pilates tại Huế, thường tranh thủ thời gian quay vài đoạn video ngắn ngay tại phòng tập. Có hôm là hướng dẫn một động tác Pilates cơ bản, có hôm chia sẻ tác dụng của bộ môn đối với sức khỏe, cũng có lúc ghi lại quá trình thay đổi của học viên sau một thời gian luyện tập. Những nội dung sau đó được đăng tải trên Facebook và TikTok.

Phần lớn học viên mới hiện nay biết đến phòng tập thông qua các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, ngoài việc đứng lớp, Thảo còn dành khá nhiều thời gian để duy trì các kênh truyền thông.

Mai Thảo cho biết: “Mình cũng đã đầu tư thêm về các thiết bị quay phim chuyên nghiệp, dành thời gian học thêm cách dựng clip, tìm hiểu làm sao để một clip trở nên “viral”, để từ đó thu hút khách hàng từ các kênh Facebook, TikTok. Điều khiến mình mất nhiều thời gian nhất là tìm kiếm ý tưởng. Mỗi nền tảng có cách tiếp cận khác nhau, mỗi video cũng cần một điểm mới để giữ được sự quan tâm của người xem”.

Để bắt nhịp với môi trường số, nhiều người chủ động học thêm kỹ năng quay dựng, chỉnh sửa video, vận hành fanpage hay tìm hiểu cách hoạt động của các nền tảng mạng xã hội. Mong muốn đưa nội dung đến nhiều người hơn cũng khiến việc sản xuất nội dung trở thành một phần trong công việc của nhiều ngành nghề.

ThS Nguyễn Thị Hàn Mi, giảng viên Khoa Báo chí - Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cho rằng: “Kỹ năng truyền thông ngày càng trở thành yêu cầu tất yếu đối với nhiều ngành nghề khi thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi. Tuy nhiên, truyền thông chỉ là công cụ hỗ trợ. Nếu quá chú trọng vào việc tạo ra những nội dung thu hút, người làm nghề rất dễ dành nhiều thời gian cho hình thức mà quên đầu tư chiều sâu. Một video có thể giúp công chúng biết đến một sản phẩm, một dịch vụ hay một thông điệp trong thời gian ngắn, nhưng chất lượng dịch vụ và chuyên môn mới là yếu tố giữ được niềm tin và sự gắn bó lâu dài của khách hàng”.

Mạng xã hội vừa mở thêm cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với người làm nghề. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, họ còn phải dành thời gian học cách xây dựng nội dung, duy trì sự hiện diện trên các nền tảng số và tìm ra cách kết nối với công chúng. Cơ hội đến gần công chúng hơn cũng đồng nghĩa với việc mỗi người phải dành thêm thời gian, công sức để thích ứng với cách truyền tải mới. Trong cuộc đua ấy, chuyên môn vẫn là nền tảng, còn truyền thông là cầu nối để những giá trị ấy được nhiều người biết đến.