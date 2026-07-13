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ClockThứ Ba, 14/07/2026 15:48

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 22,4 tỷ đồng

HNN.VN - Chiều 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 41 tỷ đồng8 bị cáo nhận án vì tham gia đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng

Công an TP. Huế tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Ngô Tá Thành (sinh năm 1986, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn An (sinh năm 1985, trú tại phường Hương Thủy); Cao Hoàng Quý (sinh năm 1982, trú tại phường Thanh Thủy); Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1991, trú tại phường Thanh Thủy).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 4/6 đến 7/7/2026, Ngô Tá Thành đã tổ chức cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc, bước đầu cơ quan điều tra xác định lên đến hơn 22,4 tỷ đồng. Hành vi của Ngô Tá Thành cùng các đối tượng Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An có dấu hiệu của các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", quy định tại khoản 2 Điều 322 và Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anbắt giữnhóm đối tượngđánh bạcqua mạng
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