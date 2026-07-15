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ClockThứ Tư, 15/07/2026 12:09

Giáo sư Bùi Duy Tâm gieo tình yêu áo dài vào trường học

HNN.VN - Trong trang phục áo dài truyền thống, Giáo sư Bùi Duy Tâm đã kể về niềm yêu thích áo dài cũng như cách gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong những năm tháng sống xa quê hương.

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Giáo sư Bùi Duy Tâm (áo dài đỏ, giữa) bên thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Quang Trung 

Sáng 15/7, Giáo sư Bùi Duy Tâm đã có buổi trò chuyện với thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Thuận Hóa) về hành trình lan tỏa tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Ở tuổi ngoài 90, tại buổi nói chuyện, Giáo sư Tâm xúc động cho biết, tà áo dài đã gắn liền với ông từ thuở còn là chàng trai trẻ làm việc ở vùng đất Cố đô Huế. Lớn lên, đi xa, trải qua bao thăng trầm, chiếc áo dài luôn được ông nâng niu, gìn giữ và giới thiệu đến nhiều nơi trên thế giới mỗi khi có cơ hội. Trong trái tim của vị Giáo sư, một khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam là phải nhắc đến áo dài.

Để gìn giữ và lan tỏa giá trị áo dài, Giáo sư Bùi Duy Tâm đã nhiệt thành truyền cảm hứng, động viên và có một số hỗ trợ để tôn vinh áo dài Việt với tấm lòng dù ở nơi nào cũng hướng về Việt Nam. Thông qua tà áo dài, bạn bè quốc tế có thể hiểu, chạm sâu hơn vào những giá trị nhân văn của đất nước Việt Nam. 

Tại buổi trò chuyện, Giáo sư Bùi Duy Tâm đánh giá cao việc đưa áo dài vào trường học của thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Quang Trung - ngôi trường ở Huế đã có nhiều hoạt động đẹp lan tỏa giá trị áo dài.

Giáo sư Tâm chia sẻ: Các bạn rất dũng cảm khi đưa áo dài vào trường học, lan tỏa nét đẹp áo dài thông qua các hoạt động cộng đồng. Dù ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng việc được phụ huynh và học sinh đồng thuận, hưởng ứng cho thấy, đây là một việc làm hay, có ý nghĩa.

GS. Tâm cũng hy vọng, trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những trường học sẽ tiếp nối việc lan tỏa hình ảnh áo dài, không chỉ trong môi trường giáo dục mà còn ở các sự kiện văn hóa, cộng đồng.

Được biết, Giáo sư Bùi Duy Tâm là một bác sĩ thành danh, hiện đang sống ở Mỹ. Dù chuyên môn gắn liền với y khoa nhưng trong ông, áo dài đã trở thành niềm đam mê mãnh liệt.

Mỗi dịp về Huế, ông đều dành thời gian để trò chuyện về chủ đề áo dài với Trường Tiểu học Quang Trung. Khi xuất hiện trước công chúng, ông đều mặc áo dài với phong thái giản dị, gần gũi và là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

N. MINH
 Từ khóa:
Bùi Duy Tâmáo dàiTrường Tiểu học Quang TrungHuế
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