Đoàn công tác thành phố Huế trao quà tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhân dịp tham gia chương trình khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026

Diễn ra từ ngày 13 đến 16/7, đoàn khảo sát sẽ đến các địa phương gồm xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng), xã Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai) và đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để khảo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động hàng hải, khai thác hải sản, tuyên truyền pháp luật về biển, đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, chuyến khảo sát có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển vững chắc.

Đoàn công tác tham gia chương trình khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sẽ tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số hy sinh tại Di tích C43B (bãi biển Quy Thiện, tỉnh Quảng Ngãi), viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và dâng hương tại Đài tưởng niệm Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền địa phương trên các xã đảo, đặc khu.

Đoàn cũng triển khai Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại Lý Sơn, Cù Lao Xanh và Cù Lao Chàm với các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ địa phương và tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh; kết hợp nhiều hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 và an sinh xã hội tại các địa phương.

Hoạt động khảo sát là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các địa phương ven biển trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong phát triển kinh tế biển bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.