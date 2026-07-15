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ClockThứ Năm, 16/07/2026 18:33

Đón đọc Huế Ngày nay số 475, phát hành ngày 17/7/2026

HNN.VN - Điểm nổi bật trên số báo này là thông tin về việc Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
 Trang nhất Huế ngày nay số 475

Theo quyết định, Tổ nghiên cứu chuyên đề được đặt tại Văn phòng Thành ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Tổ trưởng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổ được thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định, việc thành lập Tổ nghiên cứu chuyên đề là chủ trương đã được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất nhằm xây dựng lực lượng tham mưu có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu chính sách, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.

“Kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở” là tiêu đề bài viết chính trên trang 3, thông tin về tình hình sau sáp nhập thôn, tổ dân phố từ ngày 1/7, nhiều chi bộ trên địa bàn TP. Huế nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay giải quyết ngay những vấn đề ở cơ sở. Từ sự chuyển động của các chi bộ sau sáp nhập, điều người dân cảm nhận trước tiên không phải là sự thay đổi về tên gọi hay cơ cấu tổ chức, mà là hình ảnh cán bộ có mặt khi dân cần, lắng nghe, đối thoại và cùng tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở.

 Trang Thời sự - Chính trị trong số báo này

Trên trang 5, điểm nhấn là câu chuyện “Thủ khoa B00” của Phan Văn Nhật Tuấn (lớp 12 chuyên Hóa 2, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế). Tuấn là một trong hai thủ khoa khối B00 của Huế trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với tổng điểm 29,25.

Trong số này, Huế Ngày nay số 475 còn cập nhật nhiều thông tin quan trọng, đáng chú ý, như: Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới; Phú Bài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ làm điểm;  Thuận Hóa phát động hỗ trợ hộ nghèo, và hội thảo quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa sắp diễn ra tại Huế…

Huế ngày nay
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