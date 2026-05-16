Sở Y tế thành phố Huế phản hồi bài viết “Cần thêm nguồn lực cho y tế vùng Nam Đông”

Tại Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Nam Đông có những hạng mục xuống cấp trầm trọng cần sửa chữa

Ngay sau khi có thông tin báo chí, Sở Y tế đã lập đoàn công tác do đồng chí Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đến làm việc với Trung tâm Y tế Phú Lộc tại cơ sở Nam Đông. Tham gia đoàn có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Lộc và đại diện 3 trạm y tế Khe Tre, Nam Đông, Long Quảng.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế ghi nhận nhiều nội dung mà bài báo phản ánh là đúng với thực tế hiện nay của cơ sở Nam Đông, nhất là những khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang, thiết bị và nhân lực y tế sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Một số hạng mục công trình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng; trang, thiết bị chẩn đoán, xét nghiệm còn thiếu; công tác đưa bác sĩ về công tác tại địa bàn miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn.

Qua đánh giá thực tế, Sở Y tế cũng ghi nhận những nỗ lực của tập thể y bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Lộc - cơ sở Nam Đông trong duy trì hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Theo báo cáo của đơn vị, tổng số lượt khám, chữa bệnh và công suất sử dụng giường bệnh năm 2025 đều tăng so với năm 2024. Nhiều hoạt động chuyên môn như khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật, thủ thuật tiếp tục được duy trì và phát triển.

Kết luận tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế Phú Lộc tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, căn cứ danh mục kỹ thuật để đề xuất bổ sung trang, thiết bị y tế phù hợp, đặc biệt là các thiết bị phục vụ chẩn đoán, xét nghiệm và khám, chữa bệnh tại chỗ, nhằm giảm tình trạng chuyển tuyến. Đồng thời, đơn vị cần đánh giá nguyên nhân công suất sử dụng giường bệnh chưa cao để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Đối với lĩnh vực dược, Sở Y tế yêu cầu đảm bảo đầy đủ thuốc phục vụ khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc; đồng thời giao các phòng chuyên môn phối hợp tham mưu phương án đấu thầu thuốc đồng bộ cho các trạm y tế xã.

Liên quan đến vấn đề nhân lực mà bài báo đề cập, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Y tế Phú Lộc quan tâm đào tạo bác sĩ chuyên khoa, tổng hợp nhu cầu bác sĩ cần bổ sung để Sở Y tế xem xét, phân bổ phù hợp; tiếp tục tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng nhằm củng cố năng lực y tế cơ sở.

Sở Y tế cũng đề nghị các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ tuyến cơ sở trong các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và công tác bảo trợ xã hội.

Đối với các nội dung liên quan đến đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, Sở Y tế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực đầu tư công.

Việc củng cố và nâng cao năng lực y tế cơ sở tại khu vực Nam Đông là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm cho người dân miền núi được tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi, chất lượng và hiệu quả hơn, góp phần giảm tải cho tuyến trên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.