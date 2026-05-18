Phát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào đồng hành cùng sức khỏe người lao động

PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ phát động

Tham dự chương trình có PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP. Huế cùng đại diện các sở y tế, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và đông đảo đoàn viên, người lao động ngành y tế tại các điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc.

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, Tháng Công nhân năm nay gắn với triển khai phong trào thi đua “Công đoàn ngành Y tế đồng hành cùng sức khỏe người lao động giai đoạn 2026-2030”, với mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, hiện đại; đồng thời tạo động lực để đội ngũ nhân viên y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề.

Trong khuôn khổ chương trình, các cấp công đoàn ngành y tế sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; khám sức khỏe định kỳ; tư vấn tâm lý; nâng cao chất lượng bữa ăn ca; cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động tại các cơ sở y tế.

Các lãnh đạo ấn nút phát động Tháng Công nhân năm 2026 và triển khai phong trào thi đua “Công đoàn ngành Y tế đồng hành cùng sức khỏe người lao động giai đoạn 2026-2030”

Phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030 cũng hướng tới việc tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường làm việc; đầu tư trang thiết bị bảo hộ phù hợp với đặc thù ngành y tế; chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong giám sát, bảo vệ người lao động.

Các đơn vị trong toàn ngành được khuyến khích đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật gắn với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo đảm an toàn lao động. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các cấp công đoàn trong toàn ngành thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển mới của ngành, công tác chăm lo sức khỏe, bảo đảm an toàn lao động cho người lao động cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ người lao động.

Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026 và phong trào thi đua “Công đoàn ngành y tế đồng hành cùng sức khỏe người lao động giai đoạn 2026-2030” được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần chăm lo người lao động trong toàn ngành y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.