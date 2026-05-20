Quản lý rác thải y tế: “Lá chắn” ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng

HNN - Trong bối cảnh nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường gia tăng, việc quản lý, phân loại và xử lý rác thải y tế đúng quy định đang trở thành “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng đến môi trường y tế xanh - sạch - an toàn.

Khám, chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Lộc 

Phân loại đúng quy trình

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Lộc, công tác quản lý chất thải y tế được triển khai đồng bộ tại cả 3 cơ sở khám, chữa bệnh. Từ khu vực phòng bệnh, phòng thủ thuật đến nơi lưu giữ rác đều được bố trí hệ thống thùng chứa theo mã màu riêng biệt, kèm hướng dẫn cụ thể giúp cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà dễ dàng thực hiện đúng quy trình phân loại.

Theo điều dưỡng trưởng Mai Thị Hoàng Uyên, chất thải thông thường được bỏ vào túi màu xanh, chất thải y tế nguy hại bỏ túi màu vàng, chất thải tái chế bỏ túi màu trắng, còn vật sắc nhọn được thu gom vào thùng chuyên dụng kháng khuẩn.

Việc phân loại rác được xem là khâu quan trọng trong kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện và ngoài cộng đồng. Nếu rác thải y tế bị lẫn với rác sinh hoạt, nguy cơ phát tán vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh ra môi trường sẽ gia tăng đáng kể.

Theo số liệu từ TTYT Phú Lộc, hiện đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải với công suất 120m3/ngày đêm. Mỗi năm, trung tâm phát sinh khoảng 18.398kg chất thải thông thường và gần 2.000kg chất thải nguy hại. Để đảm bảo xử lý an toàn, đơn vị ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế để vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại; đồng thời phối hợp với địa phương thu gom rác sinh hoạt hàng ngày.

ThS.BS Lê Viết Cường, Giám đốc TTYT Phú Lộc cho biết, đơn vị quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế tại 3 cơ sở. Các khu lưu chứa rác tạm thời được bố trí riêng biệt, đảm bảo yêu cầu vệ sinh và an toàn môi trường. Toàn bộ nhân viên y tế đều được quán triệt thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế.

Tăng cường công tác truyền thông

Theo các chuyên gia y tế, rác thải y tế nếu không được quản lý đúng quy trình có thể trở thành nguồn lây nhiễm nguy hiểm. Các vật sắc nhọn, bông băng, khẩu trang, dịch tiết hay mẫu bệnh phẩm đều tiềm ẩn nguy cơ chứa vi sinh vật gây bệnh. Khi bị phát tán ra môi trường, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên y tế, người thu gom rác và cộng đồng dân cư xung quanh.

Sau đại dịch COVID-19, vai trò của công tác quản lý chất thải y tế càng được nhìn nhận rõ nét hơn. Việc xử lý an toàn khẩu trang, đồ bảo hộ và vật tư y tế dùng một lần đã góp phần quan trọng trong kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế), công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được triển khai thường xuyên và đồng bộ. Theo BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế, các đơn vị y tế được hướng dẫn thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải theo đúng quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Theo ông Thái Văn Tuấn, quản lý chất thải y tế là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ ngành y tế đến từng cán bộ, nhân viên và người dân. Quản lý hiệu quả chất thải y tế đang góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, hạn chế nguy cơ ô nhiễm và ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh. Đây không chỉ là yêu cầu trong hoạt động khám, chữa bệnh mà còn là trách nhiệm của toàn ngành y tế trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển y tế bền vững.

Mặc dù công tác phân loại rác tại nguồn ở các cơ sở y tế đã được đẩy mạnh, nhưng thực tế vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là tại các cơ sở y tế nhỏ lẻ. Áp lực lớn hiện nay đến từ hạ tầng, và công nghệ xử lý còn nhiều hạn chế; việc phân tách rác thải lây nhiễm, nguy hại không lây nhiễm và rác thải sinh hoạt đôi khi vẫn chưa triệt để, gây khó khăn cho quá trình vận chuyển và khâu xử lý cuối cùng. Thực tế, vẫn còn tình trạng rác thải y tế lẫn với rác thải sinh hoạt thông thường. Bên cạnh đó, khó khăn về kinh phí cũng là vấn đề đáng lo ngại khi việc đầu tư cơ sở vật chất, vận chuyển và duy trì hệ thống xử lý chất thải lây nhiễm đạt chuẩn đòi hỏi nguồn ngân sách lớn, trong khi nhiều cơ sở y tế vẫn còn hạn hẹp về tài chính.

Thời gian tới Sở Y tế TP. Huế sẽ đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra các cơ sở y tế trong việc tuân thủ quy trình xử lý, cũng như rủi ro ô nhiễm môi trường từ việc vận chuyển đến hệ thống quản lý rác thải y tế tại địa phương nhằm quản lý tốt số lượng rác thải y tế, góp phần bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Bài, ảnh: Thanh Hương
