Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người dân xã Vinh Lộc

HNN.VN - Sáng 16/5, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Sở Y tế, FPT Long Châu và chính quyền địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Vinh Lộc. Chương trình được tổ chức nhân dịp hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái” và trách nhiệm chăm lo sức khỏe cộng đồng của ngành y tế thành phố.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân 

Gần 1.000 người dân thuộc diện người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vinh Lộc được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Người dân được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế như khám nội khoa, nhi khoa, mắt, răng hàm mặt, da liễu; đồng thời được thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng gồm xét nghiệm đường máu, siêu âm, điện tim, chụp X-quang và tầm soát loãng xương. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, sẻ chia khó khăn với người dân địa phương.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Trọng Quý nhấn mạnh, ngành y tế không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân bằng chuyên môn, kỹ thuật hiện đại mà còn có trách nhiệm nhân văn sâu sắc, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.

Trao quà cho người có công và có hoàn cảnh khó khăn xã Vinh Lộc 

Theo lãnh đạo Sở Y tế, chương trình không đơn thuần là hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí mà còn là sự gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của ngành y tế đối với cộng đồng. Mỗi viên thuốc được trao đi, mỗi lời tư vấn tận tình đều góp phần tiếp thêm động lực, niềm tin cho người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, ngành y tế thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng khó khăn, khu vực còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế. Các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn sức khỏe cộng đồng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Thông qua chương trình lần này, ngành y tế thành phố kỳ vọng sẽ tiếp tục huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

THANH HƯƠNG
