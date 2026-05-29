Y học bào thai được xác định là chuyên ngành mũi nhọn của y tế Việt Nam

Toàn ảnh hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV - Ảnh: VGP/HM

Mở ra nhiều cơ hội cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ

Trong hai ngày 28-29/5, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV với sự tham dự của nhiều chuyên gia hàng đầu đến từ Pháp, Bỉ, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng để cập nhật những tiến bộ mới nhất của lĩnh vực y học bào thai - chuyên ngành sâu của y học hiện đại mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong chẩn đoán bệnh, điều trị và cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Là người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực can thiệp bào thai tại Việt Nam, TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, y học bào thai trên thế giới đang phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội trong chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời và điều trị cứu sống thai nhi ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Theo GS Nguyễn Duy Ánh, tại Việt Nam, nhờ sự cống hiến của đội ngũ chuyên gia y tế cùng hợp tác quốc tế sâu rộng, nhiều kỹ thuật can thiệp bào thai tiên tiến đã từng bước được làm chủ, mang lại hy vọng cho hàng nghìn gia đình có thai nhi mắc bệnh lý nguy hiểm.

Các nội dung trọng tâm được thảo luận tại hội nghị bao gồm: song thai và biến chứng song thai, dị tật bẩm sinh, thoát vị hoành, rối loạn nhịp tim thai, kỹ thuật laser trong can thiệp bào thai và các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Đây đều là những xu hướng phát triển nổi bật của y học bào thai hiện đại trên thế giới.

GS Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh, để lĩnh vực này phát triển đồng đều và hiệu quả hơn ở nước ta, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở sản khoa trên cả nước trong việc sàng lọc ban đầu, chẩn đoán sớm và chuyển tuyến kịp thời đến các trung tâm can thiệp chuyên sâu.

“Nhiều trường hợp cấp cứu chỉ có vài giờ vàng để can thiệp. Nếu chậm trễ, thai nhi có thể chuyển sang giai đoạn bệnh lý khác và mọi biện pháp điều trị sẽ không còn ý nghĩa”, GS Nguyễn Duy Ánh cho biết.

Y học bào thai: Cần được ưu tiên phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá đây là diễn đàn khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của y học bào thai Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em của Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Cụ thể, tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm hơn 4 lần, từ mức 165 ca trên 100.000 trẻ sinh sống năm 2000 xuống còn khoảng 40 ca hiện nay. Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cũng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 10 ca trên 1.000 trẻ sinh sống. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến y tế.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của ngành sản phụ khoa nói chung và lĩnh vực y học bào thai nói riêng. Nhiều kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp tiên tiến đã được triển khai thành công nhằm điều trị các bất thường của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

Đặc biệt, thời gian gần đây, hàng loạt thai nhi đã được cứu sống nhờ kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chuyên ngành sản và nhi tại TP.HCM. Điều này cho thấy y học bào thai hiện không chỉ dừng lại ở việc “chẩn đoán bệnh”, mà đã có những bước tiến vượt bậc trong điều trị và cứu sống thai nhi.

Trên thế giới, y học bào thai đã phát triển mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ qua và trở thành một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất của y học hiện đại, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ tử vong cũng như di chứng cho thai nhi.

Để phát triển toàn diện và bền vững lĩnh vực y học bào thai trong thời gian tới, Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chính sách, ban hành quy trình chuyên môn và định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm tạo điều kiện phổ cập dịch vụ sàng lọc trước sinh, phát hiện sớm bất thường thai nhi cũng như phát triển các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho biết, trong chiến lược phát triển ngành y tế Việt Nam giai đoạn mới, Bộ Y tế xác định y học bào thai là một trong những chuyên ngành mũi nhọn cần được ưu tiên phát triển, cùng với y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao.

Trong đó, việc hình thành Hiệp hội Y học bào thai Việt Nam sẽ là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa thực hành lâm sàng và tăng cường hội nhập quốc tế cho chuyên ngành đầy tiềm năng này.