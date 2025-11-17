Đoàn chuyên gia ReSurge International hỗ trợ phẫu thuật dị tật vùng mặt và bàn tay tại Huế

Khám và tư vấn cho các bệnh nhi

Đoàn chuyên gia quốc tế gồm 14 thành viên của ReSurge International làm việc tại Huế từ ngày 17 - 21/11, gồm: nhiều giáo sư, bác sĩ phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ và hàm mặt đến từ Hoa Kỳ, cùng các bác sĩ trong nước tham gia trao đổi học thuật. Trong thời gian 5 ngày, các chuyên gia sẽ trực tiếp khám tuyển, hội chẩn và phẫu thuật cho những bệnh nhân có chỉ định can thiệp.

Theo đó, toàn bộ chi phí hậu cần của đoàn, bao gồm đi lại, ăn ở và tổ chức chương trình trị giá khoảng 30.000 USD, do ReSurge International tài trợ. Bên cạnh đó, tổ chức cũng hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân đủ điều kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ Việt Nam sẽ có cơ hội cập nhật kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, quy trình an toàn phẫu thuật theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với các chuyên gia quốc tế. Đây được xem là dịp quan trọng giúp tăng cường năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, đồng thời mở ra thêm cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi trước khi tiến hành phẫu thuật

Trong sáng nay 17/11, đoàn đã khám và tư vấn cho 30 bệnh nhân ở các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Chương trình phẫu thuật nhân đạo lần này không chỉ mang lại cơ hội thay đổi diện mạo cho người bệnh mà còn góp phần khẳng định vai trò của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế trong hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.