Thứ Ba, 28/10/2025 11:02 (GMT+7)
Nước lũ xuống chậm, TP. Huế vẫn ngập sâu
HNN.VN - Sáng 28/10, lũ trên sông Hương và sông Bồ vẫn đang ở mức trên báo động III, nước xuống chậm, trung tâm thành phố và các vùng ven thấp trũng tiếp tục ngập trong "biển nước".
Một góc đô thị Huế sáng 28/10 vẫn chìm trong biển nước
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ sáng nay 28/10 đến sáng 30/10, tại thành phố có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.
Trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng sông Hương vẫn còn mức rất cao, trên BĐ3, sông Bồ dao động xấp xỉ BĐ3. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm, sông Hương xuống mức BĐ2 đến BĐ3, sông Bồ trên BĐ2 đến BĐ3.
Một số hình ảnh do nhóm PV - CTV Huế ngày nay Online ghi lại trong sáng 28/10:
Đại Nội Huế mênh mông trong nước lũ
Màu nước bạc đục ngầu bủa vây các khu dân cư
Nhiều phương tiện đậu trên cầu qua đêm để tránh né lụt
Ngành đường sắt điều động 19 toa xe chở đá lên trên cầu Bạch Hổ nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị cuốn trôi
Người dân khu vực Thành Nội trông chờ nước rút
Trường mầm non Tây Lộc (phường Phú Xuân) vẫn ngập sâu khoảng 1,2m
Di chuyển bằng xuồng máy tại khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân) do ngập sâu
Một số hàng thực phẩm bày bán sát chân cầu Vĩnh Lợi (phường Phú Xuân)
Người dân tranh thủ bán cá thu hoạch từ hồ trữ lại
Người dân bờ Bắc sông Hương thuê ghe di chuyển giá tiền khoảng 100 nghìn đồng/km/người
Xã Lộc An có 25/29 thôn bị ngập lụt, chính quyền địa phương và các lực lượng đang nỗ lực hỗ trợ người dân
Khu vực phường Hóa Châu chìm trong biển nước mênh mông
Các xã huyện Nam Đông cũ vẫn còn bị cô lập do sạt lở nặng nhiều nơi, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường
Xã Khe Tre có 19 điểm sạt lở khiến 1 nhà bị sập và 2 nhà hư hỏng nặng, chính quyền đã đi dời 354 người dân
Nhóm PV thời sự