Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ công nghệ ghép gan cứu sống bệnh nhi 2 tuổi

Ê kíp BVTW Huế thực hiện ca ghép. Ảnh: T. Hiển

Bệnh nhi V. mắc teo đường mật bẩm sinh - căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ chỉ 1/5.000 đến 1/20.000 trẻ sơ sinh và thường xuất hiện nhiều hơn tại các quốc gia châu Á. Dù đã được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, tình trạng của bé tiếp tục xấu đi do xơ hóa đường mật tiến triển, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy gan nặng. Ghép gan là phương pháp điều trị triệt để duy nhất, đồng thời cũng là giải pháp duy nhất để duy trì sự sống cho bệnh nhi nhỏ tuổi như V.

Ngày 7/10/2025, khi nhận được thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), BVTW Huế lập tức kích hoạt quy trình hội chẩn khẩn cấp, huy động nhân lực và trang thiết bị ngay trong đêm. Đến sáng 8/10, ê-kíp lấy tạng lên đường, phối hợp cùng các đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh chia gan trên người hiến và vận chuyển tạng về Huế bằng đường hàng không.

Lãnh đạo BVTW Huế và gia đình cháu V. tại lễ ra viện

Ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm và hoàn thành vào lúc 3 giờ sáng ngày 9/10. Ngay sau khi tái tưới máu, phần gan ghép hoạt động tốt, gan hồng hào và bắt đầu tiết mật - những chỉ số quan trọng cho thấy sự thành công của ca phẫu thuật. Trong suốt quá trình hậu phẫu, bệnh nhi phục hồi nhanh, chức năng gan cải thiện rõ rệt và không xuất hiện biến chứng.

Nếu như các ca ghép gan trước đây của BVTW Huế có sự hỗ trợ chuyên môn từ PGS.TS Lê Văn Thành (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), thì lần này toàn bộ quy trình được ê kíp bác sĩ của Bệnh viện thực hiện độc lập. Điều đó thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, năng lực làm chủ công nghệ ghép gan - một trong những kỹ thuật phức tạp nhất trong lĩnh vực ghép tạng. Thành công này cũng cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng của các khoa phòng dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Giám đốc Bệnh viện và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia.

BVTW Huế hiện là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế và là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, với hơn 2.400 ca ghép mô, tạng đã thực hiện. Bệnh viện cũng là đơn vị duy nhất tại miền Trung làm chủ ba kỹ thuật ghép tim, gan và thận, góp phần đưa lĩnh vực ghép tạng của Việt Nam vươn tầm quốc tế.