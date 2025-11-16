Sáng nay (17/11), nước lũ đã tràn qua Đập Đá

Đập Đá tràn nước lũ, lực lượng chức năng cho lập rào chắn

Việc Đập Đá tràn nước lũ là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, nhất là những người ở vùng thấp trũng. Người dân Huế đã xem việc nước tràn Đập Đá là mốc để họ chủ động kê cao đồ đạc, tài sản, đưa các loại phương tiện lên ở những nơi cao ráo để ứng phó với mưa lũ.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã có lệnh vận hành điều tiết 2 hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền nhằm ứng phó với mưa lớn.

5 giờ sáng 17/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế thông tin về mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các sông trên địa bàn thành phố cho thấy, trong 6 giờ qua, tại TP. Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 23h 16/11 đến 5h 17/11 phổ biến từ 30-80mm, có nơi cao hơn như Tà Lương 90,6mm, cầu Truồi 116mm, Bình Điền 213,8mm.

Dự báo, trong 6 giờ tới (từ 5h -11h ngày 17/11), tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

2h33 phút rạng sáng 17/11, Trực ban Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế cũng đã lưu ý về lượng mưa rất to ở các trạm trên địa bàn toàn thành phố; trong đó, Thủy điện Bình Điền có lượng mưa 361mm; đập Thủy điện Rào Trăng 3.294mm; Bình Tiến 260mm; Tà Lương 205,6mm; Bạch Mã 179,2mm; Hồng Vân (A Lưới) 130,2mm…

Xe ô tô của người dân đỗ ở những vị trí cao trên đường Phạm Văn Đồng để tránh nước lụt dâng cao

Lúc 5 giờ sáng 17/11, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,48m, trên báo động 2 là 0,48m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,79m, trên báo động 3 là 0,29m. Hiện tại mưa thượng nguồn lưu vực sông Hương đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm nay (17/11). Mực nước sông Hương sẽ lên trở lại, có khả năng xấp xỉ trên báo động 3 (báo động 3 sông Hương là 3,5m).