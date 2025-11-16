  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/11/2025 06:56

Sáng nay (17/11), nước lũ đã tràn qua Đập Đá

HNN.VN - Do mưa lớn ở thượng nguồn kết hợp với việc điều tiết nước ở các hồ, đập, thủy điện, nên nước các sông dâng cao, sáng nay (17/11), nước lũ đã tràn qua Đập Đá. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng đã cho dựng rào chắn, cảnh báo, cấm người và phương tiện tham gia giao thông không đi qua đập này.

Nâng cấp hạ tầng viễn thông số hiện đại, thân thiệnMưa trắng trời, người dân TP. Huế lần thứ 3 phải ứng phó với lũ lớnDự báo trong 24 giờ tới, nước sông Hương thấp hơn đỉnh lũ vừa qua từ 0,5-0,7mMực nước sông chính của thành phố lên trên báo động 3

 Đập Đá tràn nước lũ, lực lượng chức năng cho lập rào chắn

Việc Đập Đá tràn nước lũ là vấn đề được nhiều người dân quan tâm, nhất là những người ở vùng thấp trũng. Người dân Huế đã xem việc nước tràn Đập Đá là mốc để họ chủ động kê cao đồ đạc, tài sản, đưa các loại phương tiện lên ở những nơi cao ráo để ứng phó với mưa lũ.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng đã có lệnh vận hành điều tiết 2 hồ chứa thủy điện Bình Điền và Hương Điền nhằm ứng phó với mưa lớn.

5 giờ sáng 17/11, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế thông tin về mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các sông trên địa bàn thành phố cho thấy, trong 6 giờ qua, tại TP. Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 23h 16/11 đến 5h 17/11 phổ biến từ 30-80mm, có nơi cao hơn như Tà Lương 90,6mm, cầu Truồi 116mm, Bình Điền 213,8mm.

Dự báo, trong 6 giờ tới (từ 5h -11h ngày 17/11), tại TP. Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

2h33 phút rạng sáng 17/11, Trực ban Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế cũng đã lưu ý về lượng mưa rất to ở các trạm trên địa bàn toàn thành phố; trong đó, Thủy điện Bình Điền có lượng mưa 361mm; đập Thủy điện Rào Trăng 3.294mm; Bình Tiến 260mm; Tà Lương 205,6mm; Bạch Mã 179,2mm; Hồng Vân (A Lưới) 130,2mm…  

Xe ô tô của người dân đỗ ở những vị trí cao trên đường Phạm Văn Đồng để tránh nước lụt dâng cao 

Lúc 5 giờ sáng 17/11, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,48m, trên báo động 2 là 0,48m; sông Bồ tại Phú Ốc là 4,79m, trên báo động 3 là 0,29m. Hiện tại mưa thượng nguồn lưu vực sông Hương đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế lượng mưa sẽ tăng trở lại trong trưa, chiều và đêm nay (17/11). Mực nước sông Hương sẽ lên trở lại, có khả năng xấp xỉ trên báo động 3 (báo động 3 sông Hương là 3,5m).

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Mưa lớntràn Đập ĐáTP. Huế.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn

Chiều tối 14/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn
Chủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa

Đó là một trong những nội dung được Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương và ngành chức năng chủ động phòng, tránh, ứng phó với mưa lớn sạt lở đất từ ngày 15 - 20/11.

Chủ động ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa
Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Huế, ngày 10/11, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã có Công văn đề nghị UBND các xã, phương trên địa bàn tiến hành khảo sát đánh dấu vết lũ cao nhất trong đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11 trong khuôn viên cơ quan, trường học, các tuyến đường thấp trũng, công trình công cộng, tháp báo lũ trong phạm vi địa bàn các địa phương (đánh dấu bằng vết sơn đỏ).

Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top