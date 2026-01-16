Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, quản lý và điều hành

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang (thứ 3, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng BVTW Huế

Tham dự hội nghị có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang; GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế; PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Giám đốc BVTW Huế cùng lãnh đạo Sở Y tế, các ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo, CBCNV-LĐ Bệnh viện.

Năm 2025 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng đối với BVTW Huế, là năm thứ 9 đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ hoàn toàn. Trong bối cảnh triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ TP. Huế và Đảng bộ Bệnh viện, Bệnh viện tiếp tục thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản trị ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chuyên môn, Bệnh viện xác định rõ định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy quản trị hiện đại và chuyển đổi số làm nền tảng, đội ngũ thầy thuốc làm giá trị cốt lõi. Cách tiếp cận này đã mang lại những kết quả tích cực, được người dân và xã hội ghi nhận.

Theo kết quả tự đánh giá, chất lượng Bệnh viện đạt 4,41 điểm; tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú đều ở mức rất cao. Đặc biệt, Bệnh viện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, với hơn 2.600 ca ghép mô, tạng thành công, nhiều kỹ thuật chuyên sâu tiệm cận trình độ thế giới. Thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của riêng Bệnh viện mà còn góp phần nâng cao vị thế của ngành y tế Việt Nam trên bản đồ y học khu vực.

BVTW Huế đã thực hiện thành công hơn 2.600 ca ghép mô, tạng

Trải qua 131 năm xây dựng và phát triển, BVTW Huế ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng thời chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, xanh - sạch - đẹp, xây dựng môi trường y tế an toàn, nhân văn. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Bệnh viện tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng TP. Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của BVTW Huế trong năm 2025, đồng thời đề nghị sang năm 2026, Bệnh viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị bệnh viện, coi quản trị hiện đại và chuyển đổi số là công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số trong khám chữa bệnh, quản lý và điều hành, từ bệnh án điện tử, dữ liệu y tế, đến quản lý chất lượng và trải nghiệm người bệnh.

Năm 2025, tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú và ngoại trú đều ở mức cao

Lãnh đạo thành phố đề nghị BVTW Huế không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, kỹ thuật chuyên sâu, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh như ghép tạng, hồi sức - cấp cứu, tim mạch, ung bướu; quan tâm hơn nữa đến đời sống, môi trường làm việc và phát triển nguồn nhân lực y tế, để mỗi thầy thuốc, mỗi nhân viên y tế yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài và tự hào về nơi mình đang công tác.

“BVTW Huế tiếp tục giữ gìn và lan tỏa giá trị y đức, tinh thần nhân văn, để mỗi người bệnh khi đến với Bệnh viện không chỉ được điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến, mà còn được chăm sóc bằng sự thấu hiểu và sẻ chia”, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.