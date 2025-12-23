Vươn tầm khu vực

Các bác sĩ BVTW Huế thực hiện thành công ca ghép gan và chăm sóc sau ghép cho bệnh nhi 2 tuổi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dấu ấn tiên phong

Trong bức tranh phát triển của y tế TP. Huế, BVTW Huế tiếp tục khẳng định vai trò “lá cờ đầu” của y học hiện đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm 2025 được xem là năm bản lề của Bệnh viện khi ghi dấu loạt thành tựu chuyên môn nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng và ghép tế bào gốc - những kỹ thuật vốn chỉ xuất hiện ở các trung tâm y khoa hàng đầu châu Á.

Một trong những dấu mốc quan trọng là ca ghép thận bảo quản bằng hệ thống LifePort với thời gian lên đến 12 giờ - dài nhất Việt Nam hiện nay. Việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật bảo tồn tạng theo tiêu chuẩn quốc tế mở rộng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ở xa nguồn cho tạng.

Tiếp đó, ca ghép gan thứ 5 do đội ngũ bác sĩ của BVTW Huế thực hiện độc lập, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh đã khẳng định bước tiến vượt bậc của y khoa Huế. Lần đầu tiên, toàn bộ các bước từ hội chẩn, lấy tạng, chia gan, ghép tạng đến chăm sóc hậu phẫu đều do ekip BVTW Huế đảm nhiệm độc lập, đánh dấu bước tiến quan trọng của y khoa Huế.

Song hành với ghép gan, đơn vị còn tạo dấu ấn khi thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại điều trị Thalassemia giữa mẹ và con dù bất đồng nhóm máu - ca đầu tiên trong nước. Chỉ trong một năm, bệnh viện đã thực hiện 11 ca ghép tủy nhi, đưa Huế trở thành một trong những trung tâm ghép tủy trẻ em có số lượng và tỷ lệ thành công hàng đầu.

Tính đến nay, BVTW Huế đã thực hiện trên 2.500 ca ghép mô, tạng, là cơ sở duy nhất tại miền Trung làm chủ đồng thời ba kỹ thuật ghép tim, gan, thận cùng nhiều thành tựu trong can thiệp tim mạch, mạch não, phẫu thuật robot, điều trị ung thư và hồi sức cấp cứu chuyên sâu.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế khẳng định: “Mỗi kỹ thuật ghép tạng thành công là một bước tiến đưa y học Huế tiến gần hơn các trung tâm y tế hàng đầu châu Á”.

Ngoài ghép tạng, Huế còn là địa phương tiên phong tiếp cận công nghệ xạ trị proton - phương pháp điều trị ung thư tối tân và hiệu quả cao. Lần đầu tiên tại Hội nghị Ung thư Huế 2025, một hội thảo chuyên đề về proton được tổ chức, mở ra giai đoạn tiếp cận sâu hơn của Huế với xu hướng điều trị hiện đại trên thế giới.

Gắn kết đào tạo -thực hành - nghiên cứu

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Huế sở hữu hệ sinh thái đào tạo - thực hành - nghiên cứu hoàn chỉnh mà ít địa phương có được. Đây là “đòn bẩy” để Huế phát triển y tế chuyên sâu bền vững.

Song hành cùng BVTW Huế là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, đơn vị đào tạo y khoa có truyền thống hơn 65 năm, là cái nôi cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Gần một thập kỷ qua, nhà trường triển khai công cuộc đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Hai chương trình “xương sống” là bác sĩ đa khoa và bác sĩ răng hàm mặt.

Hợp tác chuyên sâu với Đại học Y Harvard (Hoa Kỳ) đã mở ra cơ hội tiếp cận các xu hướng đào tạo hiện đại cho đội ngũ giảng viên. Từ năm 2018, chương trình đào tạo mới chính thức được triển khai, chú trọng phương pháp lấy người học làm trung tâm, hướng đến chuẩn năng lực, gắn kết đào tạo - thực hành - nghiên cứu. Khóa đầu tiên áp dụng chương trình này tốt nghiệp năm 2024 với hơn 500 bác sĩ trẻ chất lượng cao.

Cùng với đó, trường đang đào tạo gần 11.000 sinh viên thuộc 11 ngành đại học và khoảng 2.500 học viên sau đại học mỗi năm. Mô hình “Trường - Viện” giữa Trường Đại học Y - Dược và Bệnh viện Trường tạo nên hệ sinh thái đào tạo - khám, chữa bệnh đặc thù, cung cấp nguồn lực quan trọng cho y tế Huế.

Xây dựng một hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh

Triển khai Nghị quyết 72, ngành y tế TP. Huế đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng đồng bộ, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm. Đến cuối năm 2025, Huế đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 99,35%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Hơn 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe liên tục.

Đội ngũ nhân lực y tế tăng trưởng nhanh với 15 -16 bác sĩ/vạn dân, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Hệ thống khám, chữa bệnh trên địa bàn gồm 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 7 bệnh viện chuyên khoa và 4 trung tâm y tế theo mô hình bệnh viện hạt nhân, tạo nên mạng lưới liên thông từ tuyến cơ sở đến tuyến cuối. Cùng với đó, y tế tư nhân phát triển mạnh, góp phần giảm tải và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiều mô hình mới đang được triển khai hiệu quả: khám, chữa bệnh từ xa, bác sĩ gia đình, cấp cứu ngoại viện theo chuẩn mới, chuyển đổi số toàn diện, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh và quản lý bệnh mãn tính. Những đổi mới này góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng điều trị và gia tăng sự hài lòng của người dân.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, ngành đang tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là cụ thể hóa Nghị quyết 72 bằng các chương trình hành động; đầu tư hạ tầng và mở rộng giường bệnh; xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hiện đại và Trung tâm Kiểm nghiệm cấp vùng; định hình lại hệ thống y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh.

“Mục tiêu cuối cùng không chỉ là mở rộng hay nâng cấp kỹ thuật mà là xây dựng hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh, từ điều trị chuyên sâu, đào tạo - nghiên cứu, công nghiệp y tế, đến du lịch y tế - chăm sóc sức khỏe. Đó là hướng đi để Huế trở thành điểm đến y tế mới của khu vực”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.