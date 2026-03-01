Huế - điểm đến giàu bản sắc

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (thứ ba, trái sang) tham quan chương trình “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” tại phường Phú Xuân

Bản sắc là nguồn lực phát triển

Năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 40 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy thành phố vận hành thông suốt, chủ động. Từ đô thị đến vùng ven, miền núi, các địa phương đã linh hoạt tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tạo nên một không khí đón Tết đồng bộ nhưng không trùng lặp.

Tại trung tâm thành phố, đêm giao thừa ở Quảng trường Ngọ Môn với hoạt động bắn pháo hoa tầm cao, trình diễn súng thần công, chiếu sáng Kỳ Đài… được tổ chức bài bản, an toàn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Ở các địa phương, những lễ hội truyền thống như vật làng Thủ Lễ, vật làng Sình, lễ hội Đền Huyền Trân, ngày hội Hoàng mai… được khôi phục và tổ chức nền nếp, góp phần làm dày thêm không gian văn hóa đầu năm.

Điểm nhấn nổi bật là không gian “Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ” tại khu vực Quốc Tử Giám và sân Hàm Nghi, phường Phú Xuân. Giữa trung tâm là đóa sen khổng lồ kết từ hơn 50.000 chậu hoa, một hình ảnh thị giác mạnh, vừa truyền thống vừa hiện đại. Không gian ẩm thực Ngũ Hành, hoạt động gói bánh, làm mứt, viết thư pháp, biểu diễn võ thuật… tạo điều kiện để người dân và du khách không chỉ thưởng lãm mà còn trực tiếp trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Hóa, người gắn bó nhiều năm với nghề làm bánh truyền thống ở phường Phú Xuân chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi nghề xưa của cha ông được trân trọng trong một không gian trang trọng. Du khách không chỉ xem mà còn trực tiếp trải nghiệm. Điều đó khiến chúng tôi thấy nghề truyền thống thực sự có chỗ đứng”.

Chị Lê Thị Minh Thi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi từng đến Huế nhiều lần, nhưng năm nay cảm nhận rõ không khí Tết truyền thống hơn hẳn. Không gian được tổ chức chuyên nghiệp, vẫn rất Huế nhưng không cũ kỹ”.

Khảo sát thực tế tại các không gian lễ hội, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Những hoạt động, lễ hội được tổ chức vào dịp Tết không chỉ là nơi vui chơi, mà là không gian bảo tồn, tái hiện các giá trị bản sắc. Đây là cách chúng ta định vị lại di sản, biến Tết cổ truyền thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Huế”.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung, các hoạt động văn hóa phải được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, để mỗi lễ hội thực sự trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh Huế.

Thực tế cho thấy, khi di sản được tổ chức bằng tư duy hiện đại, giá trị văn hóa có thể chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế. Trong 9 ngày từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết, Huế đón hơn 523 nghìn lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 1.121 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự sôi động của du lịch, mà còn cho thấy hướng đi đúng đắn khi phát triển kinh tế văn hóa dựa trên nền tảng bản sắc.

Trẻ em thích thú với với chương trình nghệ thuật được tổ chức vào dịp Tết ở phường Hương An

Bản sắc được bồi đắp từ tinh thần đoàn kết

Nếu lễ hội tạo nên diện mạo rực rỡ, thì tinh thần đoàn kết làm nên chiều sâu bền chặt của Huế. Dịp tết Bính Ngọ 2026, các chương trình “Tết đoàn kết”, “Xuân yêu thương” được triển khai đồng loạt tại 40 xã, phường. Toàn thành phố đã trao 70.241 suất quà với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng; tiếp nhận 68 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nâng tổng nguồn lực chăm lo an sinh dịp Tết lên khoảng 97 tỷ đồng.

Tại phường Hương An, ông Trần Đạo Quang Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Không chỉ trao quà, chúng tôi muốn tạo không gian để người dân cùng gặp gỡ, vui xuân. Khi bà con cùng chuẩn bị từng phần quà, từng tiết mục văn nghệ, Tết trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng”.

Bà Trần Thị Vui, hộ cận nghèo trên địa bàn xúc động: “Tết năm nay gia đình tôi ngoài có quà, mà còn có sự quan tâm, hỏi han. Cảm giác được sẻ chia khiến chúng tôi thấy ấm lòng hơn rất nhiều”.

Ở phường Phú Xuân, ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định: “Khi người dân cùng dựng không gian Tết, cùng chăm lo hộ khó khăn, tinh thần sẻ chia được khơi dậy. Chính sự đồng lòng ấy là nền tảng để xây dựng địa phương văn minh, giàu bản sắc”.

Qua những hoạt động cụ thể, có thể thấy bản sắc Huế không chỉ nằm ở lễ hội, kiến trúc hay ẩm thực, mà còn ở lối sống nghĩa tình, ở sự gắn bó cộng đồng. Khi mỗi người dân ý thức mình là chủ thể của di sản, là thành tố của sự phát triển, thì bản sắc ấy được bồi đắp bền vững từ bên trong.

Tết Bính Ngọ 2026 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực. Từ công tác tổ chức lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, đến sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, tất cả cho thấy năng lực điều hành ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả trong mô hình chính quyền mới.

Phát triển dựa trên bản sắc không phải là quay về quá khứ, mà là làm cho truyền thống sống trong hiện tại bằng phương thức quản trị hiện đại. Khi văn hóa trở thành nền tảng, đoàn kết trở thành sức mạnh và tổ chức trở thành động lực, Huế không chỉ giữ gìn được căn cốt của mình, mà còn có thể tự tin bứt phá, khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước, một đô thị di sản phát triển bằng chính giá trị riêng có của mình.