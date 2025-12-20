Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công các ca ghép tủy, ghép gan và ghép tim xuyên Việt

Đến nay, BVTW Huế đã thực hiện 2.500 ca ghép tạng, mô và hàng chục ca ghép tế bào gốc ở trẻ em

Trong lĩnh vực với hai ca ghép tủy đồng loại thứ 13 và 14 cho bệnh nhi mắc Thalassemia - bệnh tan máu bẩm sinh phải điều trị truyền máu suốt đời. Đáng chú ý, ca ghép thứ 13 cho bệnh nhi Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai) là trường hợp bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận và người hiến. Thay vì áp dụng các phương pháp truyền thống tốn kém, ê-kíp y bác sĩ đã triển khai kỹ thuật mới: truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép, giúp hạn chế gạn tách hồng cầu, bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị. Sau hơn một tháng, bệnh nhi phục hồi tốt, tăng cân, các dòng tế bào máu hồi phục ổn định, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%.

Ca ghép tủy thứ 14 được thực hiện cho bệnh nhi Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), người hiến là em ruột 3 tuổi. Dù trong quá trình ghép xuất hiện một số biến chứng như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự theo dõi chặt chẽ và chăm sóc tích cực, bệnh nhi đã hồi phục nhanh. Sau gần một tháng, cháu tăng 1kg, chỉ số huyết sắc tố đạt 11,6 g/dl và đủ điều kiện ra viện trong niềm vui của gia đình.

Song song với ghép tế bào gốc, BVTW Huế còn thực hiện thành công đồng thời hai ca ghép tạng xuyên Việt. Ca ghép gan thứ 5 được thực hiện cho bệnh nhi M.V.U.N. (8 tuổi, TP. Huế), mắc xơ gan tiến triển nặng. Sau khi tiếp nhận thông tin điều phối tạng hiến từ người cho chết não, ê-kíp ghép gan đã di chuyển khẩn cấp vào Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM) để tiếp nhận gan, vận chuyển bằng đường hàng không về Huế và hoàn thành ca ghép vào rạng sáng 10/11/2025. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục ổn định, các chỉ số chức năng gan trong giới hạn bình thường.

Ban Giám đốc và các y bác sĩ BVTW Huế tặng hoa chúc mừng các bệnh nhân ghép tạng và tế bào gốc trong ngày xuất viện

Ca ghép tim xuyên Việt thứ 21 được tiến hành cho bệnh nhân N.M.C. (56 tuổi, Quảng Ngãi) trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu chỉ còn 18,5%. Quả tim hiến được điều phối từ Bệnh viện Chợ Rẫy, vận chuyển kịp thời về Huế và ghép thành công trong sáng 14/11/2025. Sau giai đoạn hồi sức tích cực, chức năng tim bệnh nhân phục hồi rõ rệt, phân suất tống máu đạt 55–60%, sức khỏe ổn định.

Thành công của các ca ghép là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng trong bệnh viện cùng sự hỗ trợ kịp thời của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện tuyến trung ương, lực lượng chức năng và các hãng hàng không. Đến nay, BVTW Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và hàng chục ca ghép tế bào gốc ở trẻ em - những con số khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị trong lĩnh vực ghép tại Việt Nam.