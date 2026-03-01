Nhiều hoạt động sôi nổi trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi

Đại diện Trung tâm trao quyết định thành lập CLB giáo dục và tổ chức sự kiện HV và Lớp luyện chữ đẹp

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện sôi nổi trong Tháng Thanh niên, hướng đến chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tuần lễ diễn ra từ tháng 3 đến hết tháng 4/2026 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, giàu tính giáo dục. Các nội dung được xây dựng theo định hướng giáo dục toàn diện, kết hợp hài hòa giữa bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng với rèn luyện thể chất, kỹ năng và phát triển năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức cống hiến, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ sẽ diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như: Giải Võ cổ truyền Thanh thiếu nhi thành phố Huế; Gala “Ngược dòng thanh xuân”; Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông”; Giải bơi “Đường đua xanh”; Ngày hội “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”…

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố cho biết, Tuần lễ Văn hóa - Thể thao lần này không chỉ là sự kiện có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của thiết chế văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường trong việc đồng hành cùng thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Các em nhỏ tham gia Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Sắc màu ngày hội dân chủ”

Sáng cùng ngày, Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Sắc màu ngày hội dân chủ” năm 2026 cũng được tổ chức và trở thành hoạt động mở đầu cho Tuần lễ. Cuộc thi thu hút 250 học sinh đến từ 16 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường Vỹ Dạ và phường Thuận Hóa tham gia.

Các thí sinh tranh tài ở 3 bảng thi: Bảng A dành cho học sinh lớp 2 và lớp 3; Bảng B dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5; Bảng C dành cho học sinh lớp 6 và lớp 7. Mỗi thí sinh thực hiện một tác phẩm hoàn chỉnh trên khổ giấy A3, thi trực tiếp và hoàn thành bài vẽ trong thời gian 180 phút tại địa điểm tổ chức.

Hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình công tác năm 2026 của Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế; đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật trong thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các em thể hiện nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mình trước các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước.