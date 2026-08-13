Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa

Tư vấn, khám sức khỏe cho người dân xã Bình Điền.

Khi khám sức khỏe trở thành thói quen

6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Gái ở xã Bình Điền đã có mặt tại điểm KSK và sàng lọc miễn phí dành cho người dân theo giấy mời của trạm y tế. Với một người dân nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, việc chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe trước đây gần như chưa trở thành thói quen.

“Hễ đau thì đến trạm y tế khám, nặng thì chuyển viện điều trị, còn nhẹ thì cấp thuốc chứ chưa bao giờ chủ động đi khám cả”, bà Gái nói.

Câu chuyện của bà Gái cũng là tâm lý khá phổ biến ở một bộ phận người dân khi chỉ tìm đến cơ sở y tế lúc xuất hiện triệu chứng hoặc bệnh đã trở nặng. Vì vậy, việc tổ chức KSK định kỳ, khám sàng lọc miễn phí không chỉ mang lại cơ hội kiểm tra sức khỏe mà còn góp phần thay đổi nhận thức, chuyển từ bị động sang chủ động; từ chờ bệnh xuất hiện mới điều trị sang nhận diện nguy cơ, phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh tật.

Ý nghĩa đó càng rõ qua câu chuyện của chị Trương Thị My, công nhân một nhà máy may tại Khu Công nghiệp Phú Bài. Qua một lần khám sức khỏe, chị phát hiện có khối u ở vú và được phẫu thuật kịp thời.

“Nhờ tham gia KSK nên tôi mới phát hiện mình bị khối u ở vú và phẫu thuật gấp, nên sức khỏe đã ổn định. Giờ tôi mới nhận ra tầm quan trọng của KSK nên sẽ cố gắng thu xếp để thực hiện mỗi năm một lần”, chị My chia sẻ.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Vang, một cuộc khám có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng kết quả có thể tạo ra thay đổi lâu dài đối với sức khỏe của một con người. Từ những trường hợp cụ thể như vậy, người dân nhận thức rõ hơn rằng, KSK không đơn thuần để biết mình đang mắc bệnh gì, mà còn giúp nhận diện các yếu tố nguy cơ, có hướng theo dõi, điều trị và điều chỉnh lối sống phù hợp.

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Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị đã mở ra những định hướng quan trọng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Tại TP. Huế, ngành y tế xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và thành phố về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Quan điểm “Sức khỏe là vốn quý nhất của con người” đang được chuyển hóa thành yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của ngành y tế: Từ tư duy tập trung vào “khám bệnh, chữa bệnh” sang “chủ động phòng bệnh”; từ điều trị sang theo dõi, quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Theo số liệu của Sở Y tế TP. Huế, đến ngày 6/8, các địa phương đã quản lý 1.035.258 người, tương đương khoảng 81% dân số toàn thành phố. Trong đó, toàn thành phố đã thực hiện 266.273 lượt khám sức khỏe theo 3 nhóm tuổi, đạt 20,1% dân số; đồng thời phân loại, thống kê 251.697 lượt khám theo 5 nhóm đối tượng, đạt 19%.

Theo kế hoạch của TP. Huế, giai đoạn 2026 - 2030, mục tiêu đặt ra là 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Cùng với đó, kết quả khám được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và hỗ trợ hoạch định chính sách y tế dựa trên dữ liệu.

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Để chính sách đi sâu, đi rộng

Từ ngày 5/8 đến 30/9/2026, TP. Huế triển khai chiến dịch cao điểm KSK định kỳ cho người dân, tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu trong năm 2026. Sau chiến dịch, hoạt động KSK tiếp tục được triển khai đến hết năm đối với các nhóm đối tượng còn lại.

Tại các địa phương, trạm y tế xã, phường được xác định là một trong những địa điểm quan trọng để tổ chức khám cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Cùng với đó, thành phố yêu cầu 100% kết quả KSK được cập nhật đầy đủ, chính xác lên Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế và Sổ sức khỏe điện tử, qua đó phục vụ quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế cho biết, ngành y tế huy động tổng lực, không chỉ đẩy nhanh tiến độ mà phải bảo đảm đúng quy trình chuyên môn, chất lượng khám, tính chính xác của số liệu và hiệu quả cập nhật dữ liệu. Đồng thời, ngành phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

“Sức lan tỏa của một chủ trương không chỉ được đo bằng số lượt người đã đi khám, mà còn bằng sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân”, PGS.TS Trần Kiêm Hảo cho biết.

Khi người dân hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, bệnh tật được phát hiện sớm hơn, dữ liệu sức khỏe được cập nhật và quản lý liên tục, giá trị của một cuộc khám không còn dừng lại ở mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo nên bức tranh sức khỏe chung của cộng đồng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72.