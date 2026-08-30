Những người giữ nhịp sống ngày lễ

Tại các tuyến đường, công viên và khu vực công cộng, những công nhân môi trường vẫn tất bật quét dọn, thu gom rác. Lượng người dân và du khách tăng cao trong dịp lễ cũng kéo theo khối lượng công việc nhiều hơn. Từng tuyến đường được làm sạch, từng túi rác được thu gom, vận chuyển, góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị.

Khi phố phường lên đèn và dòng người trở về sau một ngày vui chơi, những người công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ca làm việc. Những chuyến xe thu gom rác vẫn bền bỉ nối đuôi nhau đến đêm muộn nhằm giữ cho thành phố luôn sạch đẹp, tinh tươm vào sáng hôm sau.

Ông Dương Nhật Quang, Giám đốc Xí nghiệp Môi trường Nam Sông Hương, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết: “Dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, đội ngũ công nhân vẫn duy trì công việc xuyên suốt, bảo đảm đường phố sạch đẹp. Sự quan tâm, động viên kịp thời là nguồn động lực để anh em yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.”

Cùng với lực lượng môi trường, các công nhân, kỹ sư ngành điện cũng duy trì các ca trực xuyên lễ. Tại các trạm điện, đường dây, công nhân kiểm tra thiết bị, thực hiện các thao tác kỹ thuật, sẵn sàng xử lý sự cố, bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các hoạt động vui chơi của người dân, du khách không bị gián đoạn.

Những hình ảnh được Huế ngày nay Online ghi lại:

Lãnh đạo Xí nghiệp Môi trường Nam Sông Hương gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho công nhân trước giờ ra quân.

Miệt mài quét gom rác, giữ cho phố phường luôn sạch đẹp trong kỳ nghỉ lễ.

Tiếp sức để tiếp tục ca làm việc kéo dài đến đêm muộn.

Khẩn trương sửa chữa xe gom rác bị hỏng ngay trên đường, không để công việc bị gián đoạn

20h tối tập kết các xe gom rác, phối hợp ép rác vào xe chuyên dụng để vận chuyển.

22h30 hoàn tất khâu tập kết, xe chuyên dụng bắt đầu vận chuyển rác về nhà máy xử lý, kết thúc ca đêm.

CB-CNV Công ty Điện lực Huế ra quân bảo dưỡng đường dây 22kV tại Khu công nghiệp Phú Bài trong sáng 2/9.

Thực hiện tao tác tiếp địa nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc.



Xe gầu nâng chuyên dụng đưa công nhân tiếp cận hệ thống trạm biến áp trên cao.

Khẩn trương kiểm tra, đấu nối thiết bị để duy trì nguồn điện an toàn, liên tục phục vụ sinh hoạt và sản xuất.