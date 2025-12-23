Tuần tra đêm để ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa

Tổ công tác 1311 Công an TP. Huế bắt giữ, truy xét nhóm thanh, thiếu niên có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP. Huế

Xử lý 80 trường hợp, tạm giữ 45 phương tiện vi phạm

Những ngày giữa tháng 12/2025, không khí bóng đá SEA Games 33 với các trận đấu liên tiếp của Đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đã khiến người hâm mộ trên vùng đất Cố đô “sục sôi” cảm xúc. Tuy nhiên, núp bóng danh nghĩa cổ vũ bóng đá, một số đối tượng đã lợi dụng tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nắm bắt trước tình hình, Tổ công tác 1311 của Công an TP. Huế (gồm các lực lượng: Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát ma túy và công an các phường) đã phối hợp với các lực lượng khác tuần tra, chốt chặn xử lý các hành vi lạng lách, đánh võng trên khắp các tuyến phố ngay trong đêm diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa Việt Nam và Thái Lan. Qua đó, đã kịp thời phát hiện và xử lý 80 trường hợp vi phạm, tạm giữ 45 phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm diễn ra trận chung kết bóng đá nữ SEA Games giữa Việt Nam và Philippines, Tổ tuần tra 1311 Công an TP. Huế cũng được triển khai từ 20 giờ đến rạng sáng ngày hôm sau trên địa bàn các phường: Thuận Hóa, Phú Xuân, An Cựu, Vỹ Dạ...

Đáng chú ý, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác 1311 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và công an các phường liên quan tiến hành truy xét một nhóm đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Nhóm này thường xuyên mang theo hung khí, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, quay clip đăng tải lên mạng xã hội TikTok; đồng thời có dấu hiệu liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản xảy ra thời gian qua.

Kết quả, lực lượng chức năng đã đưa 14 đối tượng (độ tuổi từ 13 đến 18) về trụ sở làm việc và thu giữ 5 hung khí nguy hiểm gồm dao bấm, đao, kiếm Nhật, dao tự chế… Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm, đồng thời khai nhận từ tháng 8/2025 đến nay đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy trên địa bàn.

Trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra và truy bắt, một cán bộ Cảnh sát hình sự tham gia Tổ công tác 1311 Công an TP. Huế chia sẻ: “Đối tượng còn rất trẻ, manh động và bị tác động lớn từ mạng xã hội. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Chúng tôi xác định phải xử lý sớm, vừa răn đe, vừa phòng ngừa chung”.

Không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự

Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, đánh giá đúng diễn biến của tội phạm ngay sau khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó lựa chọn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Các mũi tấn công được tập trung vào những nhóm tội phạm nổi lên, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, đặc biệt là tội phạm “đường phố”, tội phạm “nguồn”.

Trên cơ sở đó, Tổ công tác 1311, Tổ tuần tra nhân dân, Tổ Thanh niên phòng, chống tội phạm tiếp tục phát huy hiệu quả, duy trì tuần tra mật phục từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hằng ngày trên các tuyến trọng điểm. Với sự hiện diện thường xuyên và chủ động, nhiều hành vi vi phạm pháp luật bị ngăn chặn kịp thời, không để hình thành các băng nhóm nguy hiểm, hoạt động về đêm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Nhờ những động thái quyết liệt của Công an TP. Huế, trong năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 18,95%); tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt cao (491/556 vụ, đạt 88,31%); tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí…

Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra cuối tháng 12 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Công an TP. Huế cần tiếp tục nắm và dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; đấu tranh hiệu quả, quyết liệt với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Đồng thời, phải đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trước mắt, đảm bảo cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được an toàn.