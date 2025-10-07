Chuẩn bị hạ tầng và nhân lực để hiện thực hóa Nghị quyết 72

Ngành y tế TP. Huế nhận thức rõ NQ 72 không chỉ là kim chỉ nam cho hành động của toàn ngành, mà còn là cơ hội khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm chỉ đạo: Lấy phòng bệnh, CSSK ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân làm trọng tâm; phát triển đồng bộ y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; đặt chất lượng sống và số năm sống khỏe làm mục tiêu. Đặc biệt, những đổi mới về chính sách nhân lực, cơ chế tài chính, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền… chính là những định hướng phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của ngành y tế thành phố.

PGS.TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế

Nhiệm vụ trọng tâm của Huế để hiện thực hóa Nghị quyết 72 là gì, thưa ông?

Chúng tôi xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước và khu vực, phát huy vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và các bệnh viện chuyên khoa; củng cố và hiện đại hóa y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đầm phá, miền núi. Đồng thời, phát triển nhân lực y tế chất lượng cao gắn với chính sách đặc thù để giữ chân và thu hút bác sĩ giỏi; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý sức khỏe toàn dân với hồ sơ sức khỏe điện tử, khám, chữa bệnh từ xa. Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chăm sóc toàn diện sức khỏe Nhân dân theo vòng đời, chú trọng y tế học đường, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản và người cao tuổi cũng như huy động nguồn lực, đổi mới quản trị y tế, nâng cao niềm tin của người dân.

Về hạ tầng y tế cơ sở, ông có thể chia sẻ về những bước chuẩn bị của Huế?

Trước khi sáp nhập, thành phố đã triển khai nhiều dự án: nâng cấp 31 trạm y tế xã, xây mới Bệnh viện đa khoa Bình Điền, Trung tâm Y tế Quảng Điền, hay các dự án xử lý nước thải tại nhiều cơ sở y tế.

Từ ngày 1/7 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống được tổ chức lại, từ 133 trạm y tế xã, phường thành 40 trạm y tế khu vực, giúp tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng CSSK ban đầu. UBND TP. Huế đã phê duyệt giai đoạn 2 với tổng kinh phí 165 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2026 - 2030 để chuẩn hóa và hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở.

Vậy nhân lực y tế - yếu tố then chốt đã và đang được phát triển ra sao, thưa ông?

Đúng vậy, nhân lực là yếu tố quyết định. Chúng tôi đang xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân bác sĩ giỏi về Huế, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Sở Y tế triển khai chính sách luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở, nhất là vùng khó khăn, kết hợp đào tạo nâng cao theo Đề án 585 của Bộ Y tế. Song song, thành phố thực hiện đề án phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2023 - 2030, chú trọng đào tạo sau đại học, chuyên khoa sâu và chính sách đãi ngộ để thu hút chuyên gia đầu ngành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ hỗ trợ người dân tiếp cận y tế như thế nào?

Huế đã có nền tảng dữ liệu đô thị thông minh, ngành y tế sẽ tận dụng tối đa lợi thế này. Chúng tôi đang xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ, quản lý sức khỏe theo vòng đời - từ bào thai đến tuổi già. Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khám, chữa bệnh từ xa sẽ giúp người dân, kể cả ở vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ chất lượng cao. Đây chính là một trong những bước đột phá quan trọng để hiện thực hóa NQ 72.

Ông có thể nói rõ hơn về công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời - điểm nhấn của Nghị quyết 72 được triển khai ra sao?

Chúng tôi coi CSSK toàn diện là kim chỉ nam. Điều này có nghĩa là không chỉ điều trị bệnh mà còn phải dự phòng, nâng cao sức khỏe, từ trẻ em, học sinh, phụ nữ mang thai cho đến người cao tuổi. Các chương trình y tế học đường, dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc tinh thần… sẽ được triển khai đồng bộ.

Huế có thế mạnh về y học cổ truyền, và chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại để đem lại hiệu quả cao nhất cho người dân. Đặc biệt, từ 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Ngành y tế đang chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng triển khai.

Với Nghị quyết 72, ông kỳ vọng những thay đổi đột phá nào với ngành y tế địa phương?

Tôi tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân, ngành y tế TP. Huế sẽ tạo được những đột phá mạnh mẽ. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao tuổi thọ trung bình, tăng số năm sống khỏe, để mỗi người dân thành phố đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, toàn diện và công bằng.

Xin cảm ơn ông về những thông tin đã được chia sẻ!