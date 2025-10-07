  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 03/11/2025 14:35

Chuẩn bị hạ tầng và nhân lực để hiện thực hóa Nghị quyết 72

HNN - Nghị quyết (NQ) 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” được xem là bước ngoặt chiến lược trong sự nghiệp y tế. Chia sẻ về ý nghĩa của Nghị quyết 72 đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (CSSK) Nhân dân trong giai đoạn mới, PGS.TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế cho biết:

Nghị quyết 72 - Đột phá về chăm sóc sức khỏe toàn dânHội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trịNghị quyết số 72-NQ/TW: Ý nghĩa nhân văn trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế TP. Huế nhận thức rõ NQ 72 không chỉ là kim chỉ nam cho hành động của toàn ngành, mà còn là cơ hội khẳng định vị thế trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước. Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm chỉ đạo: Lấy phòng bệnh, CSSK ban đầu và quản lý sức khỏe toàn dân làm trọng tâm; phát triển đồng bộ y tế cơ sở và y tế chuyên sâu; đặt chất lượng sống và số năm sống khỏe làm mục tiêu. Đặc biệt, những đổi mới về chính sách nhân lực, cơ chế tài chính, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền… chính là những định hướng phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của ngành y tế thành phố.

 PGS.TS.BS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế

Nhiệm vụ trọng tâm của Huế để hiện thực hóa Nghị quyết 72 là gì, thưa ông?

Chúng tôi xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước và khu vực, phát huy vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và các bệnh viện chuyên khoa; củng cố và hiện đại hóa y tế cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đầm phá, miền núi. Đồng thời, phát triển nhân lực y tế chất lượng cao gắn với chính sách đặc thù để giữ chân và thu hút bác sĩ giỏi; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý sức khỏe toàn dân với hồ sơ sức khỏe điện tử, khám, chữa bệnh từ xa. Nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chăm sóc toàn diện sức khỏe Nhân dân theo vòng đời, chú trọng y tế học đường, dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản và người cao tuổi cũng như huy động nguồn lực, đổi mới quản trị y tế, nâng cao niềm tin của người dân.

Về hạ tầng y tế cơ sở, ông có thể chia sẻ về những bước chuẩn bị của Huế?

Trước khi sáp nhập, thành phố đã triển khai nhiều dự án: nâng cấp 31 trạm y tế xã, xây mới Bệnh viện đa khoa Bình Điền, Trung tâm Y tế Quảng Điền, hay các dự án xử lý nước thải tại nhiều cơ sở y tế.

Từ ngày 1/7 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống được tổ chức lại, từ 133 trạm y tế xã, phường thành 40 trạm y tế khu vực, giúp tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng CSSK ban đầu. UBND TP. Huế đã phê duyệt giai đoạn 2 với tổng kinh phí 165 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong giai đoạn 2026 - 2030 để chuẩn hóa và hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở.

Vậy nhân lực y tế - yếu tố then chốt đã và đang được phát triển ra sao, thưa ông?

Đúng vậy, nhân lực là yếu tố quyết định. Chúng tôi đang xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút và giữ chân bác sĩ giỏi về Huế, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

Sở Y tế triển khai chính sách luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở, nhất là vùng khó khăn, kết hợp đào tạo nâng cao theo Đề án 585 của Bộ Y tế. Song song, thành phố thực hiện đề án phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2023 - 2030, chú trọng đào tạo sau đại học, chuyên khoa sâu và chính sách đãi ngộ để thu hút chuyên gia đầu ngành trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo ông, hiệu quả của chuyển đổi số sẽ hỗ trợ người dân tiếp cận y tế như thế nào?

Huế đã có nền tảng dữ liệu đô thị thông minh, ngành y tế sẽ tận dụng tối đa lợi thế này. Chúng tôi đang xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử đồng bộ, quản lý sức khỏe theo vòng đời - từ bào thai đến tuổi già. Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khám, chữa bệnh từ xa sẽ giúp người dân, kể cả ở vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ chất lượng cao. Đây chính là một trong những bước đột phá quan trọng để hiện thực hóa NQ 72.

Ông có thể nói rõ hơn về công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời - điểm nhấn của Nghị quyết 72 được triển khai ra sao?

Chúng tôi coi CSSK toàn diện là kim chỉ nam. Điều này có nghĩa là không chỉ điều trị bệnh mà còn phải dự phòng, nâng cao sức khỏe, từ trẻ em, học sinh, phụ nữ mang thai cho đến người cao tuổi. Các chương trình y tế học đường, dinh dưỡng hợp lý, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc tinh thần… sẽ được triển khai đồng bộ.

Huế có thế mạnh về y học cổ truyền, và chúng tôi sẽ kết hợp với y học hiện đại để đem lại hiệu quả cao nhất cho người dân. Đặc biệt, từ 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Ngành y tế đang chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, nhân lực để sẵn sàng triển khai.

Với Nghị quyết 72, ông kỳ vọng những thay đổi đột phá nào với ngành y tế địa phương?

Tôi tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân, ngành y tế TP. Huế sẽ tạo được những đột phá mạnh mẽ. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao tuổi thọ trung bình, tăng số năm sống khỏe, để mỗi người dân thành phố đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, toàn diện và công bằng.

Xin cảm ơn ông về những thông tin đã được chia sẻ!

THANH HƯƠNG (Thực hiện)
 Từ khóa:
nhân lựchiện thực hóaNghị quyết 72
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghị quyết 72 - Đột phá về chăm sóc sức khỏe toàn dân

Từ năm 2026, mỗi năm người dân sẽ được khám sức khỏe (KSK) miễn phí ít nhất một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị. Chủ trương này không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn đặt ra yêu cầu chuẩn bị hạ tầng, nhân lực của ngành y tế TP. Huế nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nghị quyết 72 - Đột phá về chăm sóc sức khỏe toàn dân
Hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện

Dịch vụ tài chính không còn bó hẹp trong phạm vi khu vực đô thị hay khu vực trung tâm mà dưới sự trợ lực từ công nghệ và sự đa dạng trong dịch vụ tài chính... nhiều đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa đã dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, đầu tư cho con cái học hành…

Hiện thực hóa mục tiêu tài chính toàn diện
Đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực để vận hành chính quyền mới

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai đồng bộ tại Huế. Để vận hành hiệu quả mô hình mới, thành phố xác định: hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, truyền thông minh bạch và nguồn nhân lực là những yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng chính quyền số, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực để vận hành chính quyền mới
Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo y - dược đạt chuẩn quốc tế

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (ĐHH) đang triển khai đồng bộ các biện pháp đổi mới chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo hướng tích hợp dựa trên năng lực, đáp ứng nhu cầu xã hội và hướng đến hội nhập, đạt chuẩn quốc tế.

Hiện thực hóa mục tiêu đào tạo y - dược đạt chuẩn quốc tế
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030:
Hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia

Sáng 20/6, Đảng ủy Đại học Huế (ĐHH) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHH lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh nguồn lực của toàn Đảng bộ, phát triển ĐHH thành Đại học Quốc gia”.

Hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top