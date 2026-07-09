Nâng tầm y tế cơ sở trong giai đoạn mới

Khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân tại phường Phong Thái

Thiếu thiết bị và nhân lực chuyên sâu

Là địa bàn trung tâm của thành phố với gần 100 ngàn dân, phường Thuận Hóa hiện có một TYT chính và 5 điểm y tế thực hiện nhiệm vụ KCB ban đầu, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm và tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Châu Thị Mai, Giám đốc Trạm Y tế, phần lớn các điểm y tế hiện vẫn chưa được trang bị các thiết bị thiết yếu như máy siêu âm, máy điện tim, máy chụp phim hay thiết bị xét nghiệm nước tiểu. “Không chỉ thiếu trang thiết bị, nhiều điểm y tế còn thiếu bác sĩ chuyên khoa và cán bộ công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng KCB cũng như việc quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân”, bác sĩ Mai chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Nguyễn Hồng Hoa Tranh, địa phương đã phê duyệt nguồn kinh phí khoảng 300 triệu đồng để cải tạo, nâng cấp điểm TYT chính tại số 3 Tôn Đức Thắng. Song song với đó, các điểm trạm còn lại sẽ tiếp tục được đầu tư theo lộ trình để đáp ứng yêu cầu KCB theo định hướng của Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, thực trạng thiếu trang thiết bị cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác, đặc biệt là vùng miền núi. Tại xã Nam Đông, bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc TYT xã cho biết, nhiều thiết bị đã xuống cấp hoặc chưa được đầu tư đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, trong khi đội ngũ cán bộ cũng cần được đào tạo, bồi dưỡng thêm để đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn mới.

Ông Lê Nhữ Sửu, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho biết, do nguồn ngân sách còn hạn hẹp nên địa phương mới chỉ trang bị được một số máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn. Địa phương mong muốn ngành y tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ để các TYT phát huy tốt hơn vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trong khi đó, tại phường Phong Thái, sau khi chuyển giao về địa phương quản lý, hệ thống gồm một trạm chính và một điểm trạm vẫn chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêm chủng và KCB ban đầu. “Nhà tôi cách trung tâm y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 gần 15km nên mỗi khi bị bệnh, tôi rất muốn đến TYT gần nhà để khám. Song, đến đây rồi bác sĩ cũng chuyển tuyến do không có trang thiết bị chuyên sâu, rất bất tiện”, ông Nguyễn Ánh, tổ dân phố Cổ Bi chia sẻ.

Hướng tới mô hình y tế cơ sở hiện đại, gần dân

Mặc dù còn nhiều khó khăn, việc chuyển các TYT về địa phương quản lý được đánh giá đã tạo điều kiện để chính quyền chủ động hơn trong đầu tư, quản lý và phát huy vai trò của y tế cơ sở. Người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn ngay tại nơi cư trú.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, việc củng cố và nâng cao chất lượng y tế cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế thành phố. Thời gian qua, Sở Y tế đã đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng các TYT, nhất là tại các xã biên giới; đồng thời chỉ đạo các trung tâm y tế tăng cường hỗ trợ bác sĩ cho tuyến cơ sở, bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, ngành cũng đang rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của TYT để kiến nghị Bộ Y tế hoàn thiện cơ chế phù hợp với thực tiễn.

“TP. Huế tiếp tục ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, tăng cường bác sĩ hỗ trợ tuyến cơ sở và phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, kết nối dữ liệu giữa TYT với các bệnh viện tuyến trên để phục vụ hội chẩn từ xa, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi người bệnh hiệu quả hơn”, PGS.TS. Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu KCB mà còn phục vụ lộ trình khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân. Khi toàn bộ người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý lâu dài tại TYT nơi cư trú, y tế cơ sở sẽ không chỉ là nơi khám bệnh ban đầu mà còn trở thành “người gác cửa” của hệ thống chăm sóc sức khỏe, góp phần phát hiện sớm bệnh tật, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho mỗi người dân ngay từ cộng đồng.