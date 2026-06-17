Để khám sức khỏe toàn dân hiệu quả

Lấy máu xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe cho người dân tại Trung tâm Y tế Phú Vang

Chỉ thị đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phù hợp với từng nhóm đối tượng

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nội dung khám sức khỏe định kỳ được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi và đối tượng. Trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn riêng; nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi được khám thể lực, khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Đối với người từ 18 tuổi trở lên, danh mục khám bao gồm các chuyên khoa cơ bản cùng các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh nhằm phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn.

Theo PGS.TS. Trần Kiêm Hảo, TUV, Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe đơn thuần mà còn hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị cho người dân và hệ thống y tế.

Nhiều người dân cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này. Bà Trần Thị Hạnh, phường Thuận Hóa cho biết: “Khám sức khỏe định kỳ miễn phí là chính sách rất thiết thực, giúp người dân có điều kiện theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn. Nhiều người trước đây ít đi khám vì điều kiện kinh tế hoặc chủ quan với sức khỏe của mình. Chúng tôi mong việc triển khai được thực hiện thuận lợi ngay tại địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ”.

Củng cố hệ thống y tế cơ sở

Tại TP. Huế, ngành y tế xác định đây vừa là cơ hội, vừa là áp lực đối với hệ thống khám, chữa bệnh cơ sở. Với đặc thù dân số đông, nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, việc triển khai đồng bộ chính sách khám sức khỏe định kỳ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, trang thiết bị cũng như hạ tầng y tế.

Hiện, nhiều trung tâm y tế (TTYT) trên địa bàn đang trong tình trạng quá tải cục bộ, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Trong đó, TTYT Phú Vang là một trong những đơn vị điển hình khi mỗi ngày tiếp nhận từ 700 đến 1.000 lượt khám chữa bệnh, số giường nội trú thường xuyên duy trì khoảng 300 bệnh nhân. Nếu đảm nhận thêm nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ diện rộng cho người dân, áp lực lên đội ngũ y tế sẽ càng lớn.

BSCKII. Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc TTYT Phú Vang cho biết, chủ trương khám sức khỏe định kỳ là hướng đi đúng đắn, giúp người dân vùng nông thôn tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, từ đó phát hiện sớm bệnh tật và giảm chi phí điều trị ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần đầu tư thêm trang thiết bị y tế chuyên dụng, đồng thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế tuyến đầu.

Theo bác sĩ Hùng, hiện nay nhiều trạm y tế xã, phường vẫn còn thiếu trang thiết bị cơ bản nên người dân có tâm lý vượt tuyến lên TTYT hoặc bệnh viện tuyến trên. Điều này không chỉ gây quá tải mà còn làm giảm vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu của y tế cơ sở. Vì vậy, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường trang thiết bị cho các trạm y tế là yêu cầu cấp thiết để thực hiện mục tiêu “gần dân, sát dân”.

PGS.TS. Trần Kiêm Hảo cho biết, ngành y tế thành phố đang tập trung nhiều giải pháp nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở, coi đây là nền tảng để triển khai hiệu quả chính sách khám sức khỏe định kỳ toàn dân. Theo đó, Sở Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế; tăng cường hỗ trợ bác sĩ cho tuyến cơ sở; đồng thời chỉ đạo các TTYT bảo đảm nguồn thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu không bị gián đoạn.

Cùng với đó, sắp tới ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế cơ sở; triển khai mô hình bác sĩ gia đình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối dữ liệu giữa tuyến xã với bệnh viện tuyến trên.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, thành phố đang xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030. Khi kế hoạch được triển khai đồng bộ, mỗi người dân sẽ có hồ sơ theo dõi sức khỏe riêng tại tuyến cơ sở, qua đó góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.