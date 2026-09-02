Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3/9

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 515 phát hành ngày 3/9

Ở trang 2, bài “Du lịch Huế khởi sắc trong dịp lễ Quốc khánh” phản ánh không khí sôi động tại các điểm đến trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9. Chuỗi sự kiện, lễ hội cùng các hoạt động trải nghiệm tại trung tâm và nhiều địa phương đã góp phần thu hút hơn 650.000 lượt khách, tăng khoảng 231% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng; công suất phòng bình quân khoảng 95%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong các ngày cao điểm. Từ kết quả này, bài viết đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và giải quyết tốt hơn áp lực giao thông, bãi đỗ xe, môi trường tại các điểm đến.

Thông tin kinh tế nổi bật trên trang 4

Trang Kinh tế đáng chú ý với bài “Giảm lãi suất vay lĩnh vực ưu tiên, điều kiện vay không giảm”. Nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và dự án xanh. Dù vậy, lãi suất thấp hơn không có nghĩa tiêu chuẩn tín dụng được nới lỏng. Doanh nghiệp vẫn phải chứng minh phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền, năng lực trả nợ và minh bạch hồ sơ tài chính.

Trước thềm năm học 2026-2027, bài “Ổn định đội ngũ, hoàn thiện trường lớp” trên trang 5 ghi nhận không khí khẩn trương tại các cơ sở giáo dục. Toàn ngành được đầu tư khoảng 550 tỷ đồng để chuẩn bị hạ tầng, xây mới và sửa chữa phòng học, bổ sung thiết bị. Cùng với cơ sở vật chất, các trường tập trung kiện toàn tổ chức, bố trí giáo viên, bảo đảm an toàn trường học, công khai các khoản thu và phòng ngừa lạm thu.

Ở trang Đời sống - Xã hội, bài “Để mỗi gia đình là một mái ấm” mang đến câu chuyện gần gũi về cách cha mẹ học lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con trong thời đại số. Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” không hướng tới những đứa trẻ hoàn hảo, mà nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc kiên nhẫn uốn nắn, giúp trẻ nhận ra và sửa chữa sai lầm.

Cũng đáng quan tâm là bài viết về “Khan hiếm đá xây dựng”, nhất là đá 1x2, đang gây sức ép lên tiến độ nhiều công trình. Thành phố đang khẩn trương nâng công suất các mỏ, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và bổ sung nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm.

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