  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 02/09/2026 16:26

Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3/9

HNN.VN - Bài “Rõ thời gian để bảo đảm tiến độ” trên trang 3 phân tích một nội dung quan trọng trong tinh thần “6 rõ”. Qua thực tế giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 3, VSIP Huế và nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu, bài viết cho thấy khi mỗi nhiệm vụ gắn với thời hạn, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể, tiến độ sẽ trở thành thước đo năng lực tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, yêu cầu về thời gian cũng cần đi cùng việc tháo gỡ khó khăn về thẩm quyền, nhân lực và phối hợp.

Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 29/8Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28/8Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27/8 Mời đón đọc Huế ngày nay số đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 515 phát hành ngày 3/9

Ở trang 2, bài “Du lịch Huế khởi sắc trong dịp lễ Quốc khánh” phản ánh không khí sôi động tại các điểm đến trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8 đến 2/9. Chuỗi sự kiện, lễ hội cùng các hoạt động trải nghiệm tại trung tâm và nhiều địa phương đã góp phần thu hút hơn 650.000 lượt khách, tăng khoảng 231% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng; công suất phòng bình quân khoảng 95%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong các ngày cao điểm. Từ kết quả này, bài viết đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và giải quyết tốt hơn áp lực giao thông, bãi đỗ xe, môi trường tại các điểm đến.

 

Thông tin kinh tế nổi bật trên trang 4

Trang Kinh tế đáng chú ý với bài “Giảm lãi suất vay lĩnh vực ưu tiên, điều kiện vay không giảm”. Nhiều ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và dự án xanh. Dù vậy, lãi suất thấp hơn không có nghĩa tiêu chuẩn tín dụng được nới lỏng. Doanh nghiệp vẫn phải chứng minh phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền, năng lực trả nợ và minh bạch hồ sơ tài chính.

Trước thềm năm học 2026-2027, bài “Ổn định đội ngũ, hoàn thiện trường lớp” trên trang 5 ghi nhận không khí khẩn trương tại các cơ sở giáo dục. Toàn ngành được đầu tư khoảng 550 tỷ đồng để chuẩn bị hạ tầng, xây mới và sửa chữa phòng học, bổ sung thiết bị. Cùng với cơ sở vật chất, các trường tập trung kiện toàn tổ chức, bố trí giáo viên, bảo đảm an toàn trường học, công khai các khoản thu và phòng ngừa lạm thu.

Ở trang Đời sống - Xã hội, bài “Để mỗi gia đình là một mái ấm” mang đến câu chuyện gần gũi về cách cha mẹ học lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng con trong thời đại số. Mô hình “Gia đình hội viên không có trẻ hư” không hướng tới những đứa trẻ hoàn hảo, mà nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc kiên nhẫn uốn nắn, giúp trẻ nhận ra và sửa chữa sai lầm.

Cũng đáng quan tâm là bài viết về “Khan hiếm đá xây dựng, nhất là đá 1x2, đang gây sức ép lên tiến độ nhiều công trình. Thành phố đang khẩn trương nâng công suất các mỏ, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch và bổ sung nguồn cung vật liệu cho các dự án trọng điểm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
 Từ khóa:
Huế ngày nay3/9đón đọc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9

Nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là bài viết Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến thực chất trong từng nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3 9
Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28/8

Thông tin tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2026, do đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố chủ trì, trong tháng 8/2026, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát nghị quyết, chương trình công tác năm, sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực.

Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28 8
Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27/8

Trang 3, trong bài “Huế sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9”, tác giả Hữu Phúc thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), Huế dự kiến đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch. Dịp này, đường dây nóng (0234.3828288) của Sở Du lịch duy trì hoạt động 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của du khách. Bài viết đồng thời thông tin đến bạn đọc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn được tổ chức.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27 8
Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 26/8

Nổi bật ở trang Thời sự - Chính trị, bài “Cá lồng chết hàng loạt trên sông Bồ: Không thể "đánh cược" mãi với thời tiết” phản ánh chỉ trong chưa đầy 2 tháng, xã Quảng Điền xảy ra 3 đợt cá nuôi lồng chết hàng loạt, với hơn 29 tấn cá trắm cỏ, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Từ thực tế này, bài viết đặt ra yêu cầu tổ chức lại nghề nuôi cá lồng, kiểm soát mật độ nuôi, tuân thủ kỹ thuật và từng bước quy hoạch vùng nuôi để giảm rủi ro trước những biến động của thời tiết, môi trường.

Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 26 8

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top