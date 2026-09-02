Rú Chá hút khách dịp Quốc khánh

Ông John Patrick Lane, du khách đến từ Australia tham quan rừng ngập mặn Rú Chá trong chiều 2/9.

Điểm hẹn xanh

Khoảng 13 giờ ngày 2/9, dù thời tiết khá nắng nóng, khu vực Rú Chá, tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu vẫn liên tục có du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từng nhóm khách đi bộ theo những lối nhỏ xuyên rừng, dừng lại chụp ảnh dưới tán cây chá, có người chọn ngồi nghỉ bên những quán nước nhỏ của người dân địa phương trước khi tiếp tục khám phá không gian đầm phá.

Ông John Patrick Lane, du khách đến từ Australia cho biết, được nhiều người giới thiệu về Rú Chá nên khi đến Huế du lịch, ông đã đến đây tham quan. Ấn tượng đầu tiên của ông là không gian rừng ngập mặn khá đặc biệt. Bên ngoài trời nắng nóng, nhưng khi đi sâu vào những lối nhỏ dưới tán cây, không khí trở nên mát dịu hơn.

“Cảnh quan ở đây rất tuyệt. Tôi thích cảm giác được đi giữa khu rừng xanh và yên tĩnh như thế này”, ông John Patrick Lane chia sẻ.

Không chỉ du khách quốc tế, nhiều gia đình trong nước cũng chọn Rú Chá làm điểm đến trong kỳ nghỉ lễ này. Qua tìm hiểu thông tin về khu rừng ngập mặn Rú Chá, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hưng ở Ninh Bình đã đưa hai con đến trải nghiệm. Với gia đình anh, Rú Chá là không gian phù hợp để các thành viên vừa nghỉ ngơi, vừa giúp trẻ nhỏ gần hơn với thiên nhiên.

Bên cạnh những du khách lần đầu đến, Rú Chá cũng có sức hút với nhiều bạn trẻ địa phương. Bùi Thị Ngọc Châu cùng nhóm bạn đến từ Huế chọn Rú Chá làm điểm đến trong ngày Quốc khánh 2/9. Với Châu, mỗi lần trở lại, Rú Chá lại mang một cảm giác khác, nhất là khi được thong thả ngắm cảnh và lưu lại khoảnh khắc đẹp giữa không gian xanh.

Theo ông Nguyễn Văn Đăng, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Thuận Hòa, từ sáng sớm 2/9 đến trưa cùng ngày, khu du lịch Rú Chá đã đón hàng trăm lượt khách đến khám phá. Du khách có thể đi bộ ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành của Rú Chá. Nếu có nhu cầu trải nghiệm chèo thuyền, mức phí là 30.000 đồng/người, bao gồm áo phao và mũ bảo hộ.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền giữa không gian Rú Chá chiều 2/9.

“Những ngày lễ, lượng khách đến đông hơn ngày thường. Các thành viên Tổ du lịch cộng đồng Thuận Hòa được phân công đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu về Rú Chá; đồng thời phối hợp trông giữ phương tiện, phục vụ nước uống, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn khi tham quan”, ông Đăng cho biết.

Trước đó, từ ngày 28 đến 30/8, sau 3 ngày vận hành thí điểm mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại Rú Chá, điểm đến này đã đón hơn 700 lượt khách. Du khách khá đa dạng, gồm khách theo tour, khách tự do, người dân trong thành phố và khách đến từ nhiều tỉnh, thành khác.

Hướng đến sự chuyên nghiệp

Để chuẩn bị cho mô hình thí điểm, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã tổ chức tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch cho 20 hộ dân thuộc Tổ du lịch cộng đồng Thuận Hòa. Người dân được hướng dẫn kỹ năng chào đón, giao tiếp, thuyết minh, kể câu chuyện về Rú Chá. Đồng thời được trang bị kiến thức về bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn khi tổ chức trải nghiệm chèo thuyền.

Cùng với đó, các đoàn thể ở Hóa Châu cũng tham gia chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường khu vực Rú Chá. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tuyên truyền hội viên và người dân giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Hội Nông dân phường còn ra mắt mô hình “Hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường” tại Chi hội Nông dân tổ dân phố Thuận Hòa.

Nhiều gia đình chọn Rú Chá làm điểm đến trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Những hoạt động này góp phần giúp người dân sống quanh điểm đến từng bước trở thành chủ thể tham gia làm du lịch cộng đồng. Từ việc đón khách, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh, phục vụ dịch vụ nhỏ đến kể những câu chuyện về vùng đất mình đang sống, họ đang góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Rú Chá.

Kết quả bước đầu từ việc đón khách dịp lễ 2/9 cho thấy, Rú Chá đang có nhiều điều kiện để phát triển thành điểm đến sinh thái cộng đồng đặc trưng của Hóa Châu. Tuy nhiên, để mô hình vận hành ổn định, địa phương cần tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, hoàn thiện sản phẩm trải nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm hài hòa giữa khai thác du lịch với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Giữa xu hướng du lịch hướng đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa, Rú Chá đang mở ra hướng phát triển đáng chú ý cho phường Hóa Châu.