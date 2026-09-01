Khách du lịch đến Huế dịp lễ 2/9 tăng trên 230%

Khách du lịch đến Huế nườm nượp trong dịp lễ 2/9 năm nay

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.

Trong dịp lễ 2/9, thành phố Huế tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội thu hút khách. Điển hình như lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 trong ngày đầu ước tính thu hút 70.000 lượt khách, ngày 2 thu hút khoảng 50.000 lượt khách. Lễ hội Thanh trà Huế ước tính thu hút khoảng 15.000 lượt khách. Chợ phiên vùng cao “Tết Độc lập - Sắc màu A Lưới” thu hút khoảng 7.000 lượt khách,…

Lượng khách tăng cao cùng doanh thu du lịch tăng mạnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Huế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch thành phố trong những tháng cuối năm 2026.