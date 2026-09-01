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ClockThứ Tư, 02/09/2026 21:06

Khách du lịch đến Huế dịp lễ 2/9 tăng trên 230%

HNN.VN - Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, từ 29/8 - 2/9, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Huế ước đạt hơn 651.000 lượt, tăng khoảng 231% so với cùng dịp năm 2025.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương Rú Chá hút khách dịp Quốc khánhMuôn sắc màu khám phá Cố đô

 Khách du lịch đến Huế  nườm nượp trong dịp lễ 2/9 năm nay

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 95%. Đặc biệt, trong các ngày cao điểm 29/8, 30/8 và 31/8, công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt 100%.

Trong dịp lễ 2/9, thành phố Huế tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội thu hút khách. Điển hình như lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 trong ngày đầu ước tính thu hút 70.000 lượt khách, ngày 2 thu hút khoảng 50.000 lượt khách. Lễ hội Thanh trà Huế ước tính thu hút khoảng 15.000 lượt khách. Chợ phiên vùng cao “Tết Độc lập - Sắc màu A Lưới” thu hút khoảng 7.000 lượt khách,…

Lượng khách tăng cao cùng doanh thu du lịch tăng mạnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Huế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch thành phố trong những tháng cuối năm 2026.

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Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Huế đón rất đông du khách khắp nơi tìm về. Từ Đại Nội, các điểm di tích, danh thắng đến những làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh du khách tham quan, trải nghiệm, check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Huế.

Muôn sắc màu khám phá Cố đô
Chủ động trực cấp cứu, bảo đảm khám chữa bệnh xuyên lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, tham quan của người dân tăng cao. Cùng với đó, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn thương tích và các vấn đề sức khỏe cần cấp cứu, điều trị cũng gia tăng. Trước tình hình này, các cơ sở y tế trên địa bàn đã chủ động xây dựng phương án trực, chuẩn bị nhân lực, thuốc và vật tư y tế, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh được duy trì liên tục trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Chủ động trực cấp cứu, bảo đảm khám chữa bệnh xuyên lễ
Cơ sở lưu trú tăng trải nghiệm, làm mới dịch vụ đón khách

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch đến Huế tiếp tục tăng cao. Cùng với việc chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã chủ động làm mới dịch vụ, chăm chút từng trải nghiệm nhỏ để mang đến cho du khách những ngày nghỉ vui vẻ, thoải mái.

Cơ sở lưu trú tăng trải nghiệm, làm mới dịch vụ đón khách

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