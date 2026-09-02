Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 88

Nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là bài viết Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến thực chất trong từng nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đòi hỏi phải thay đổi tư duy, phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Không thể để những lợi thế về văn hóa, di sản, con người, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, biển và đầm phá chỉ dừng ở tiềm năng. Bốn vấn đề lớn được đặt ra cho công cuộc này: Chuyển biến mạnh về thể chế và bộ máy; kinh tế phải tạo được những động lực tăng trưởng mới; hạ tầng phải đi trước một bước; tạo đột phá về khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực. Bài viết cũng khẳng định: Chương trình hành động dù tốt đến đâu nhưng thực hiện không quyết liệt thì cũng khó tạo chuyển biến.

Mục Diễn đàn ở trang 2, tác giả Đan Duy có cái nhìn khá cụ thể và nhân văn về phong trào Hiến đất mở đường đang được phát động tại thành phố Huế: “Huế là điểm sáng của phong trào Hiến đất mở đường. Chỉ trong thời gian ngắn, từ năm 2024 đến nay, phong trào đã tạo sự đồng thuận cao. Thành công này đến từ phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, lấy sự gương mẫu của đảng viên làm đầu và đặt sự tự nguyện, minh bạch lên cốt lõi” (Đi mãi thành đường - Đan Duy). Trong khi đó, tác giả Kim Oanh lại vấn đề cho một câu chuyện cũng đang rất được quan tâm hiện nay: “Phát triển kinh tế đêm ở Huế nhưng không ồn là kim chỉ nam mà Huế cần bình tĩnh xem xét, để xây dựng một chiến lược bài bản cho kinh tế đêm. Đây là một giá trị cạnh tranh đặc biệt của Huế” (Phố đêm “sợ” tiếng ồn – Kim Oanh).

Mục Gặp gỡ ở trang 3, phóng viên Võ Nhân có cuộc phỏng vấn Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế (PCT) Trần Hữu Thùy Giang xung quanh giá trị mang lại của ngày hội “Hue Sports Festival 2026” và những chiến lược sắp tới cho sản phẩm du lịch thể thao này, nhằm tạo động lực để phát triển kinh tế thành phố.

“Một phong trào thể thao muốn bền vững thì Nhà nước không thể làm thay tất cả. Chính quyền giữ vai trò định hướng, tạo môi trường, hỗ trợ những điều kiện cần thiết; còn DN, CLB và cộng đồng phải trở thành những chủ thể trực tiếp tạo ra các hoạt động. Chúng ta không nên xem Hue Sports Festival đơn thuần là một chuỗi các hoạt động thể thao. Qua mỗi kỳ tổ chức, sự kiện này đang hình thành một không gian để người dân rèn luyện sức khỏe, các CLB phát triển, DN tham gia và các địa phương, VĐV trong cả nước biết đến Huế nhiều hơn”. PCT Trần Hữu Thùy Giang khẳng định.

Bài trên trang Gặp gỡ

Trang Văn học- Nghệ thuật cũng có nhiều nội dung đáng chú ý về việc dạy Ca Huế trong trường học, sáng tạo với tranh mộc bản.

Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có nhiều bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Ghi chép Ký ức dưới lòng đất thiêng của Nguyên Thu; Chợ online ở chung cư - An Nhiên; Tiếng trống trường – Phi Tân; Mùa thu ở phía Kỳ đài - Hoài Thanh;

“Vũ khí bí mật” và kỳ tích trên nước Đức, bài viết trên trang Thể thao của Hàn Đăng; Bắc cực và cơ hội mở tuyến hàng hải mới, bài viết trên trang Quốc tế của Bảo Nghi; truyện ngắn Giàn thiên lý mẹ trồng của Thu Phương… cũng là những bài viết rất đáng đọc trong số báo Cuối tuần này.