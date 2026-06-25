Khám, tư vấn toàn diện cho 80 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng

Thực hiện các thủ tục khám và tư vấn cho người nhà bệnh nhân

Có 80 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đăng ký tham gia. Người bệnh được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sau điều trị và tư vấn phương án can thiệp phù hợp với từng trường hợp. Nội dung tư vấn bao gồm các giải pháp điều trị chuyên sâu như phẫu thuật tạo hình, ghép xương ổ răng, chỉnh nha, chỉnh hình xương hàm mặt, phục hồi chức năng phát âm cũng như cải thiện yếu tố thẩm mỹ.

Ngoài việc được khám và tư vấn miễn phí, bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Đối với những trường hợp đáp ứng tiêu chí, chương trình sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí phẫu thuật, chỉnh nha và xây dựng lộ trình điều trị lâu dài, liên tục, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của người bệnh. Đây là mô hình điều trị toàn diện, không chỉ tập trung vào việc khắc phục dị tật mà còn hướng đến phục hồi chức năng, cải thiện ngoại hình và nâng cao chất lượng sống.

Khe hở môi - vòm miệng là dị tật bẩm sinh khá phổ biến, ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, phát âm, thẩm mỹ cũng như tâm lý của người bệnh. Việc điều trị thường kéo dài qua nhiều giai đoạn, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và sự đồng hành lâu dài giữa đội ngũ y tế với gia đình bệnh nhân.