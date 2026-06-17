Bệnh nhân ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế xuất viện

Các bác sĩ tiến hành ca ghép

Theo các bác sĩ, trước khi được ghép tim, bệnh nhân P.M.D. mắc suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, nằm trong danh sách chờ ghép tim của bệnh viện. Tình trạng bệnh diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng hệ thống ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Sau ca phẫu thuật ghép tim, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt, chức năng tim phục hồi tốt. Hiện bệnh nhân không còn triệu chứng khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định trong giới hạn điều trị.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng của BVTW Huế đã tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người không may bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn. Mặc dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, tình trạng bệnh không cải thiện. Sau khi Hội đồng đánh giá xác nhận bệnh nhân chết não theo đúng quy định, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp từ danh sách chờ ghép tạng trên toàn quốc.

Lãnh đạo BVTW Huế tặng hoa chúc mừng bệnh nhân ghép tim thứ 23 xuất viện

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, cho biết đội ngũ y tế đã nỗ lực tối đa về chuyên môn, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa để tận dụng từng phút, từng giờ quý giá nhằm mang lại cơ hội sống cho các bệnh nhân đang chờ ghép tạng. Ông nhấn mạnh rằng, từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, nhiều cuộc đời đã được hồi sinh, tiếp tục viết nên những câu chuyện đầy hy vọng về sự sống.

Đến nay, cả 6 bệnh nhân nhận mô, tạng từ người hiến chết não M.Đ.T., gồm người nhận tim, gan, thận và giác mạc, đều có diễn biến tích cực và đã được xuất viện. Thành công này không chỉ khẳng định hiệu quả của hoạt động hiến, ghép mô tạng mà còn thể hiện năng lực chuyên môn ngày càng phát triển của BVTW Huế trong lĩnh vực ghép tạng, một trong những kỹ thuật y học hiện đại và phức tạp nhất hiện nay.