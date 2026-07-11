Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Hòa Xuân

Nạn nhân được đưa về gia đình để lo hậu sự

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng cùng đội cứu hộ địa phương của hai phường Phong Dinh và Phong Phú đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng trưa cùng ngày, thi thể anh LVM. được lực lượng cứu hộ tìm thấy và trục vớt. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Theo lãnh đạo phường Phong Dinh, qua thông tin từ cơ sở, anh LVM. từng đi làm ăn xa, song thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chịu áp lực về kinh tế và các khoản vay mượn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể phường Phong Dinh đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình và hỗ trợ gia đình trong quá trình lo hậu sự.