Kết nối di sản ca Huế với sinh viên

HNN.VN - Sáng 3/5, tại Trường Đại học Khoa học, buổi trò chuyện, trao đổi (talkshow) với chủ đề “Ca Huế cùng sinh viên Huế” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Giải mã Ca Huế” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông số (Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) thực hiện, với mục tiêu đưa ca Huế đến gần hơn với giới trẻ.

 Nhà thơ Võ Quê chia sẻ tình yêu ca Huế đến các bạn trẻ

Chương trình bắt đầu bằng các tiết mục biểu diễn ca Huế do sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế thể hiện. Những làn điệu quen thuộc như Lý Hoài Nam, Lý Ngựa Ô không chỉ tạo điểm nhấn mở màn mà còn góp phần gợi mở cảm xúc, đưa người tham dự bước vào không gian nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên, gần gũi.

Phát biểu tại chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết, dù ca Huế đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, song trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại phát triển mạnh mẽ, bộ môn này vẫn còn khoảng cách nhất định với người trẻ. Chính vì vậy, talkshow được xây dựng như một cầu nối, giúp sinh viên tiếp cận ca Huế thông qua hình thức trò chuyện, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết khô cứng.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với hai khách mời: nhà thơ Võ Quê và ca nương Lê Thị Bảo Trâm (sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế). Tại đây, người tham dự được nghe những chia sẻ sâu sắc về nguồn gốc, đặc trưng cũng như giá trị của Ca Huế trong đời sống văn hóa. Không chỉ dừng lại ở kiến thức, câu chuyện cá nhân của các khách mời, từ hành trình gắn bó với nghệ thuật đến nỗ lực lan tỏa di sản, đã mang đến góc nhìn gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên.

Đặc biệt, phần giao lưu còn mở ra nhiều câu hỏi thú vị xoay quanh việc làm thế nào để ca Huế trở nên dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Những gợi ý như đổi mới cách truyền thông, kết hợp với nền tảng số hay tạo không gian trải nghiệm thực tế đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tham dự.

Phạm Phước Châu
Khai thác tài sản trí tuệ trong du lịch, văn hóa Huế: Chưa phát huy tốt giá trị sẵn có

Huế là vùng đất giàu giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú, có nhiều dư địa để phát triển thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ hấp dẫn. Tuy nhiên, để tạo đặc trưng riêng, được du khách biết đến và tin tưởng, các sản phẩm du lịch, văn hóa của Huế cần được nhận diện, khai thác một cách bài bản; trong đó, tài sản trí tuệ chính là công cụ bảo hộ quan trọng.

Lan tỏa chủ trương một cách tự nhiên và thuyết phục

“Đối với Bộ đội biên phòng (BĐBP), công tác tuyên truyền không chỉ diễn ra trong hội trường mà còn hiện diện trong từng ca tuần tra, từng buổi xuống địa bàn, từng cuộc gặp gỡ, vận động Nhân dân nơi biên giới, vùng biển” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế chia sẻ.

Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cội

Ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre, chương trình “Phiên chợ vùng cao xã Khe Tre – đợt 1 năm 2026” diễn ra với chủ đề “Hướng về nguồn cội”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phiên chợ thứ hai của xã Khe Tre kể từ sau khi sáp nhập, tiếp tục khẳng định hướng đi trong việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”

Bộ sách “Phan Thuận An với Huế” (NXB Trí Thức) bao gồm 3 cuốn Lịch sử xứ Huế, Văn hóa xứ Huế, Cổ tích xứ Huế vừa được gia đình phối hợp với các đơn vị giới thiệu ra mắt ngày 26/4.

