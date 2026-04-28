Kết nối di sản ca Huế với sinh viên

Nhà thơ Võ Quê chia sẻ tình yêu ca Huế đến các bạn trẻ

Chương trình bắt đầu bằng các tiết mục biểu diễn ca Huế do sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế thể hiện. Những làn điệu quen thuộc như Lý Hoài Nam, Lý Ngựa Ô không chỉ tạo điểm nhấn mở màn mà còn góp phần gợi mở cảm xúc, đưa người tham dự bước vào không gian nghệ thuật truyền thống một cách tự nhiên, gần gũi.

Phát biểu tại chương trình, đại diện ban tổ chức cho biết, dù ca Huế đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, song trong bối cảnh các loại hình giải trí hiện đại phát triển mạnh mẽ, bộ môn này vẫn còn khoảng cách nhất định với người trẻ. Chính vì vậy, talkshow được xây dựng như một cầu nối, giúp sinh viên tiếp cận ca Huế thông qua hình thức trò chuyện, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp, thay vì chỉ tiếp nhận lý thuyết khô cứng.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với hai khách mời: nhà thơ Võ Quê và ca nương Lê Thị Bảo Trâm (sinh viên Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế). Tại đây, người tham dự được nghe những chia sẻ sâu sắc về nguồn gốc, đặc trưng cũng như giá trị của Ca Huế trong đời sống văn hóa. Không chỉ dừng lại ở kiến thức, câu chuyện cá nhân của các khách mời, từ hành trình gắn bó với nghệ thuật đến nỗ lực lan tỏa di sản, đã mang đến góc nhìn gần gũi, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sinh viên.

Đặc biệt, phần giao lưu còn mở ra nhiều câu hỏi thú vị xoay quanh việc làm thế nào để ca Huế trở nên dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Những gợi ý như đổi mới cách truyền thông, kết hợp với nền tảng số hay tạo không gian trải nghiệm thực tế đã nhận được sự quan tâm lớn từ người tham dự.