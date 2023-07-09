Mirai Yosakoi - Văn hóa Nhật cất nhịp

Rèn luyện và trải nghiệm

Được thành lập ngày 14/12/2012, Mirai Yosakoi là nơi sinh viên yêu thích văn hóa Nhật Bản gặp gỡ, luyện tập và lan tỏa nét nghệ thuật đặc trưng này đến cộng đồng. Theo cô Hoàng Thị Lan Nhi, giáo viên khoa NN&VH Nhật Bản, ban đầu CLB được một giáo viên tình nguyện người Nhật hướng dẫn tập luyện, tìm hiểu về điệu nhảy yosakoi.

Yosakoi vốn là một điệu nhảy nổi tiếng của Nhật Bản, ra đời tại tỉnh Kochi vào những năm 1950. Điệu nhảy này là sự kết hợp giữa những động tác mang màu sắc truyền thống với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phong cách biểu diễn sôi động và giàu năng lượng. Một trong những điểm đặc trưng nhất của Yosakoi là Naruko, đạo cụ cầm tay bằng gỗ phát ra tiếng lách cách vui tai khi lắc theo nhịp nhạc. Những bước nhảy mạnh mẽ, đội hình đồng đều cùng âm thanh của Naruko tạo nên nét đặc trưng của Yosakoi.

Những ngày đầu mới thành lập, Mirai Yosakoi chủ yếu biểu diễn trong các hoạt động nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ, như một sân chơi dành cho sinh viên yêu văn hóa Nhật Bản. Sau này, Mirai bắt đầu được mời tham gia nhiều sự kiện bên ngoài, từ các chương trình giao lưu văn hóa, lễ hội Nhật Bản cho đến các hoạt động cộng đồng.

Hiện nay, CLB Mirai Yosakoi có gần 20 thành viên, chủ nhiệm là Dương Hoàng Hà Nhi, sinh viên năm cuối khoa NN&VH Nhật Bản. Nhi cho biết, một bài nhảy yosakoi thường kéo dài hơn 5 phút. Khi biểu diễn, Mirai thường có từ 7 đến 12 thành viên tùy theo diện tích sân khấu, với các động tác và đội hình được sắp xếp đồng đều để tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp. Mỗi lần muốn học một bài nhảy mới, CLB phải liên hệ xin phép được sử dụng bài nhạc và vũ đạo từ các đội Yosakoi của Nhật. Tại Việt Nam cũng có những đội Yosakoi tự sáng tác nhạc riêng, song điều này vẫn khá khó với một CLB sinh viên như Mirai. Với mỗi bài mới, các thành viên thường phải tập luyện liên tục khoảng một tháng, gần như ngày nào cũng tập. “Đó là cả một quá trình tập từng động tác, từng đội hình và cả những tiếng hô đặc trưng của Yosakoi”, Hà Nhi cho biết.

Trang phục cũng là một phần quan trọng của các màn biểu diễn, với áo happi hoặc haori kết hợp quần hakama, đai obi và các phụ kiện như quạt hay dù. Tuy vậy, vẫn còn đang đi học, Mirai không có quá nhiều kinh phí để đầu tư trang phục. “May mắn khi thầy cô trong khoa rất yêu quý Mirai, nên đã hỗ trợ CLB rất nhiều”, Nhi tâm sự.

Không chỉ là câu lạc bộ nhảy

Phan Lạc An Nhiên, một cựu thành viên kể rằng, ban đầu em tham gia CLB chỉ đơn giản vì được bạn giới thiệu. “Lúc đầu em cũng không biết Yosakoi là gì. Đi tập thì khá mệt, có lúc cũng nản, nhưng mỗi lần được biểu diễn thì rất vui. Ở CLB em quen thêm nhiều bạn, thậm chí còn có cơ hội làm quen với các bạn Nhật khi cùng tham gia sự kiện”, Nhiên chia sẻ. Dù đã tốt nghiệp, em vẫn tiếp tục quay lại CLB để hỗ trợ các thành viên mới.

Là sinh viên nên việc cân bằng giữa học tập và hoạt động CLB không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hà Nhi kể, tháng 12 vừa rồi là khoảng thời gian đặc biệt bận rộn khi em vừa phải hoàn thành tiểu luận, vừa cùng CLB chuẩn bị cho ba sự kiện, mỗi sự kiện lại biểu diễn một bài nhảy khác nhau. “Có những buổi tập kéo dài đến ba, bốn tiếng. Mệt nhưng rất vui vì cuối cùng mọi việc đều hoàn thành tốt”, Nhi nói.

Đối với các thành viên Mirai, yosakoi không chỉ là một điệu nhảy mà còn là cách để hiểu sâu hơn về văn hóa Nhật Bản. Theo cô Hoàng Thị Lan Nhi, việc tham gia CLB giúp sinh viên cảm nhận rõ tinh thần tập thể, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, cùng tính kỷ luật - những giá trị đặc trưng của văn hóa Nhật. Riêng với Hà Nhi, những năm tháng gắn bó với Mirai còn là quãng thời gian đáng nhớ nhất của tuổi trẻ khi “mỗi kỷ niệm cùng Mirai đều là kỷ niệm vui”.

Từ những đam mê và kỷ niệm ấy, qua từng thế hệ sinh viên ngoại ngữ, nhịp điệu yosakoi vẫn được tiếp nối. Những bước nhảy của Mirai không chỉ là niềm vui của tuổi trẻ mà còn là cách để văn hóa Nhật Bản được lan tỏa ngày một gần gũi hơn với cộng đồng.