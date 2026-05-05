Người trẻ kể chuyện di sản

Sản phẩm của dự án “Cổ vật cung đình”

Tiếp cận di sản bằng AI

Điểm nổi bật của dự án “Cổ vật Cung đình” là việc ứng dụng công nghệ AI để xây dựng các video kể chuyện về cổ vật cung đình Triều Nguyễn. Thông qua công nghệ, các cổ vật không chỉ được giới thiệu dưới dạng thông tin lịch sử mà còn được tái hiện trong bối cảnh văn hóa và những câu chuyện phía sau mỗi hiện vật.

Đơn cử như phần giới thiệu về áo Nhật Bình, video AI đã mô tả các chi tiết trên áo, lý do vì sao lại gọi là áo Nhật Bình và những câu chuyện xung quanh bằng ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ, thu hút. Hay video về “Thẻ bài, Kim Bài” cũng đã được mô tả bằng hình ảnh và âm thanh rất sống động, nói lên được những câu chuyện lịch sử.

Nhờ sự mới mẻ này, những cổ vật vốn thường chỉ xuất hiện trong bảo tàng hoặc tài liệu nghiên cứu đã được “kể lại” theo một hình thức trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn với người trẻ.

Để đảm bảo tính chính xác về nội dung lịch sử cũng như tính ứng dụng công nghệ trong quá trình triển khai, nhóm bạn trẻ đã tìm đến sự cố vấn chuyên môn Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Qua những sản phẩm đã được “ra lò”, ông Trương Quý Mẫn, Phó Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đánh giá cao những video này, và cho rằng đây là một các tiếp cận hiện đại để người trẻ hiểu hơn về những giá trị cung đình Triều Nguyễn.

Hành trình kết nối người trẻ

Nhóm thực hiện dự án gồm 4 sinh viên, trong số đó không có bạn nào là người Huế. Họ gặp nhau ở điểm chung là cùng yêu Huế, yêu những giá trị di sản của cha ông. Ý tưởng hình thành dự án cũng bắt đầu từ những lần các bạn đến Huế tham quan và bị “quyến rũ” bởi những cổ vật được trưng bày. “Chúng em mong muốn qua những video ngắn, trực quan, sinh động, phù hợp với thị hiếu thì sẽ lôi cuốn được khán giả trẻ yêu thích di sản ”, Đặng Thị Diệu, thành viên nhóm dự án chia sẻ.

Lê Thị Thu Thanh, trưởng nhóm thực hiện dự án cho biết, khi bắt tay thực hiện, cũng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là việc vừa đảm bảo tính chính xác của thông tin, vừa ứng dụng công nghệ theo cách mới. Tuy nhiên, quá trình làm dự án, các bạn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các cổ vật cung đình và được làm việc với những người nghiên cứu am tường văn hóa. Điều đó khiến các sinh viên cảm thấy dự án này không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là cách tận dụng công nghệ để kết nối người trẻ với di sản. “Thông qua sự kết hợp giữa truyền thông sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và công nghệ AI, dự án “Cổ vật Cung đình” kỳ vọng góp phần lan tỏa các giá trị di sản cung đình Triều Nguyễn đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Thu Thanh cho biết thêm.