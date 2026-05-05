Người trẻ kể chuyện di sản

HNN - Văn hóa truyền thống không còn xa lạ với giới trẻ khi nhóm sinh viên “Gen Z kể sử” thuộc ngành công nghệ truyền thông, Trường Đại học FPT Đà Nẵng đã khởi động dự án truyền thông mang tên “Cổ vật Cung đình”. Đây là một dự án dùng ứng dụng công nghệ hiện đại để kể về những câu chuyện truyền thống.

“Gen Z” lưu giữ hồn xưa

 Sản phẩm của dự án “Cổ vật cung đình”

Tiếp cận di sản bằng AI

Điểm nổi bật của dự án “Cổ vật Cung đình” là việc ứng dụng công nghệ AI để xây dựng các video kể chuyện về cổ vật cung đình Triều Nguyễn. Thông qua công nghệ, các cổ vật không chỉ được giới thiệu dưới dạng thông tin lịch sử mà còn được tái hiện trong bối cảnh văn hóa và những câu chuyện phía sau mỗi hiện vật.

Đơn cử như phần giới thiệu về áo Nhật Bình, video AI đã mô tả các chi tiết trên áo, lý do vì sao lại gọi là áo Nhật Bình và những câu chuyện xung quanh bằng ngôn ngữ trẻ trung, mới mẻ, thu hút. Hay video về “Thẻ bài, Kim Bài” cũng đã được mô tả bằng hình ảnh và âm thanh rất sống động, nói lên được những câu chuyện lịch sử.

Nhờ sự mới mẻ này, những cổ vật vốn thường chỉ xuất hiện trong bảo tàng hoặc tài liệu nghiên cứu đã được “kể lại” theo một hình thức trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn với người trẻ.

Để đảm bảo tính chính xác về nội dung lịch sử cũng như tính ứng dụng công nghệ trong quá trình triển khai, nhóm bạn trẻ đã tìm đến sự cố vấn chuyên môn Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Qua những sản phẩm đã được “ra lò”, ông Trương Quý Mẫn, Phó Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đánh giá cao những video này, và cho rằng đây là một các tiếp cận hiện đại để người trẻ hiểu hơn về những giá trị cung đình Triều Nguyễn.

Hành trình kết nối người trẻ

Nhóm thực hiện dự án gồm 4 sinh viên, trong số đó không có bạn nào là người Huế. Họ gặp nhau ở điểm chung là cùng yêu Huế, yêu những giá trị di sản của cha ông. Ý tưởng hình thành dự án cũng bắt đầu từ những lần các bạn đến Huế tham quan và bị “quyến rũ” bởi những cổ vật được trưng bày. “Chúng em mong muốn qua những video ngắn, trực quan, sinh động, phù hợp với thị hiếu thì sẽ lôi cuốn được khán giả trẻ yêu thích di sản ”, Đặng Thị Diệu, thành viên nhóm dự án chia sẻ.

Lê Thị Thu Thanh, trưởng nhóm thực hiện dự án cho biết, khi bắt tay thực hiện, cũng gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là việc vừa đảm bảo tính chính xác của thông tin, vừa ứng dụng công nghệ theo cách mới. Tuy nhiên, quá trình làm dự án, các bạn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các cổ vật cung đình và được làm việc với những người nghiên cứu am tường văn hóa. Điều đó khiến các sinh viên cảm thấy dự án này không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn là cách tận dụng công nghệ để kết nối người trẻ với di sản. “Thông qua sự kết hợp giữa truyền thông sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và công nghệ AI, dự án “Cổ vật Cung đình” kỳ vọng góp phần lan tỏa các giá trị di sản cung đình Triều Nguyễn đến với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Thu Thanh cho biết thêm.

Dự án “Cổ vật Cung đình” hiện đã “chạy” được gần 3 tháng, bước đầu tạo được hiệu ứng tích cực trên các trang mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đã để lại các bình luận thích thú và mong muốn có nhiều video hơn nữa để xem, để học tập. Từ những bạn trẻ không phải người Huế kể chuyện Huế bằng tất cả sự sáng tạo và đam mê, dự án cho thấy di sản sẽ không bị lãng quên nếu được “kể lại” bằng ngôn ngữ của thời đại, góp phần làm mới cách gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Bài, ảnh: Minh Hiếu
Khai mở động lực tăng trưởng từ di sản

Chiều 5/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có buổi làm việc với UBND TP. Huế về tình hình phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Kết nối di sản ca Huế với sinh viên

Sáng 3/5, tại Trường Đại học Khoa học, buổi trò chuyện, trao đổi (talkshow) với chủ đề “Ca Huế cùng sinh viên Huế” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Giải mã Ca Huế” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông số (Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) thực hiện, với mục tiêu đưa ca Huế đến gần hơn với giới trẻ.

Di sản: Từ “ký ức” đến nguồn lực phát triển

Trong tiến trình phát triển đô thị, Huế không lựa chọn chạy theo tốc độ đô thị hóa bằng mọi giá, mà khai thác chiều sâu từ di sản, bằng việc chuyển hóa những giá trị ký ức thành nguồn lực để vận hành nền kinh tế.

Giữ gìn di sản trong các ngôi chùa Huế

Cách đây chưa lâu, dân Huế bàng hoàng khi Thiền Lâm, ngôi chùa có tuổi đời hàng trăm năm trên đường Điện Biên Phủ đã bị “bà hỏa” thiêu rụi. Thiệt hại là rất lớn, song, lớn nhất và khiến nhiều người xót xa tiếc nuối nhất là hệ thống các cổ vật như tranh, tượng, hoành phi, câu đối, long vị… đa phần đều đã làm mồi cho lửa. Đó không chỉ là hồn cốt, là văn hóa của riêng Thiền Lâm mà còn của Phật giáo Huế, của văn hóa Huế. Thật đáng tiếc! - Một vị Thượng tọa là Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo Huế bần thần khi nói chuyện với chúng tôi.

Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”

Bộ sách “Phan Thuận An với Huế” (NXB Trí Thức) bao gồm 3 cuốn Lịch sử xứ Huế, Văn hóa xứ Huế, Cổ tích xứ Huế vừa được gia đình phối hợp với các đơn vị giới thiệu ra mắt ngày 26/4.

