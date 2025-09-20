Vĩ cầm, ca Huế và rock

Giữa những không gian nghệ thuật tưởng chừng đối lập ấy, Hồng vẫn tìm được cách để là chính mình - một thiếu nữ Huế vừa mang nét truyền thống dịu dàng, vừa ẩn chứa năng lượng trẻ trung, hiện đại.

Ánh Hồng tại buổi giao lưu của CLB Ca Huế thính phòng

Ca nương, violinist và nghệ sĩ múa

Sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, nên không khó để lý giải vì sao Ánh Hồng lại sớm say mê nghệ thuật. Ba của em là nghệ sĩ đàn nguyệt, công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, mẹ là nghệ sĩ đàn bầu, hiện giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Huế.

Khi 5 tuổi, Hồng đã theo mẹ đến sinh hoạt tại Câu lạc bộ Ca Huế; 6 tuổi bắt đầu hát, dù chỉ là hát ở nhà, cho người thân nghe. Đến lớp 3, em lần đầu tiên được lên sân khấu biểu diễn ca Huế. Hồng cũng bắt đầu học violin khi đang học lớp 4. Ban đầu, chỉ đơn giản là học cho vui, nhưng càng học, em càng bị cuốn vào thế giới của những dây đàn. Violin vừa xa lạ, vừa gần gũi. Xa vì là nhạc cụ phương Tây, nhưng lại gần vì trong tay Hồng, nó ngân lên cả âm sắc của Huế.

Chính sự kiên trì đã đưa Hồng đến với nhiều thành tích đáng nể, khẳng định khả năng biểu diễn ngày càng chín chắn. Năm 2019, khi mới 12 tuổi, em tham gia cuộc thi Búp sen hồng với một tiết mục kéo violin; các tiết mục khác em tham gia với vai trò múa phụ họa, thể hiện sự đa năng hiếm thấy ở một nghệ sĩ trẻ. Cũng trong năm đó, Hồng giành giải Nhì cuộc thi Tài năng miền Trung.

Ở Hồng có sự kết hợp hiếm có giữa truyền thống và hiện đại. Em là ca nương tại Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng, thường xuyên biểu diễn trong các chương trình văn nghệ, nhưng đồng thời lại là nghệ sĩ violin trong dàn nhạc giao hưởng của Học viện Âm nhạc Huế, nơi yêu cầu sự chính xác, kỷ luật đến từng nhịp.

Không dừng lại ở đó, năm 2023, ban nhạc rock Napalm mời Hồng tham gia biểu diễn trong sản phẩm mới của nhóm. Kết hợp violin với rock, nhiều người tò mò không biết sẽ ra sao. Nhưng khi Hồng kéo đàn giữa tiếng trống, guitar điện…, mọi thứ lại hòa vào nhau tự nhiên, mềm mại mà vẫn mạnh mẽ. Từ đó, Ánh Hồng chính thức trở thành violinist của Napalm, một “mảnh ghép” đặc biệt trong bức tranh rock trẻ Huế.

“Trong dàn nhạc, mọi thứ phải thật chính xác, chỉ cần một nhạc cụ sai là hỏng cả buổi diễn. Còn trong ban nhạc rock, em thấy mình tự do hơn, khán giả cháy hết mình, và em cũng cháy cùng họ”, Hồng nói.

Nhưng ngoài violin, ca Huế và rock, Hồng còn có một niềm đam mê khác, đó là múa. Hiện em đang học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, xem múa như một phần mở rộng cho nghệ thuật biểu diễn. “Em học múa không chỉ vì thích mà còn muốn dùng múa để hỗ trợ cho violin, để cơ thể em tự do hơn, cảm xúc hơn khi đứng trên sân khấu”.

Từ những ngày đầu “học cho vui”, đến hiện tại, khi trở thành thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Huế, Ánh Hồng vẫn giữ cho mình một tinh thần khiêm tốn và tự giác. Em biết nhiều bạn trẻ dễ mải mê đi diễn mà quên việc học, nên em luôn tự nhắc mình phải luyện tập mỗi ngày. Mục tiêu Hồng tự đặt ra cho mình là luyện tập thật chắc, rèn thật kỹ để mai sau đủ sức “tung cánh” đến bất cứ đâu với niềm đam mê của mình.

Từ sớm, Hồng đã chọn violin là con đường mà bản thân sẽ đi đến cùng

Hành trình mang âm sắc Huế nhưng theo cách trẻ

Ở Huế, nơi nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng tồn tại song song, Ánh Hồng là hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ trẻ không ngừng tìm cách dung hòa cả hai. Em có thể là ca nương ngân nga những làn điệu ca Huế, nhưng cũng có thể say mê kéo violin giữa âm thanh rock cuồng nhiệt, và cũng là nghệ sĩ vĩ cầm điềm tĩnh, nhẹ nhàng hòa mình cùng dàn nhạc.

Từ Festival Huế, Huế Symphony, Rock Thanh niên... cho đến chương trình “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình” ở Quảng Trị, Ánh Hồng đều góp mặt, mỗi lần lại mang đến một sắc màu mới. Khi thì duyên dáng trong áo dài, khi lại rực rỡ trong ánh đèn sân khấu rock. Khi được hỏi điều gì khiến em gắn bó với nghệ thuật đến thế, Hồng chỉ nói giản dị: “Em thấy vui khi được đứng trên sân khấu, dù là hát ca Huế hay kéo đàn cho ban nhạc rock, múa hay chơi trong dàn nhạc. Mỗi không gian đều cho em cảm xúc riêng, và em muốn giữ tất cả chúng lại”.

Từ niềm vui nhỏ của một cô bé học đàn “cho vui”, Ánh Hồng đang từng ngày viết nên hành trình riêng của mình, một hành trình mang âm sắc Huế, nhưng mở ra theo cách rất trẻ.