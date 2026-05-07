Lan tỏa vai trò động lực của khoa học công nghệ

Nghiên cứu tại Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Việc đưa Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào luật được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giới khoa học mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời tạo khí thế thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiên này với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” sẽ được tổ chức. Hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 18/5/2026 theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền trên cả nước sẽ tập trung giới thiệu thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn thường niên để kết nối cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời, tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển ngành khoa học và công nghệ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

