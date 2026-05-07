Lan tỏa vai trò động lực của khoa học công nghệ

Ngày 18/5 hằng năm được xác định là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam theo quy định tại Điều 7 của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025. Năm 2026 là năm đầu triển khai các hoạt động hưởng ứng sau khi quy định này được luật hóa.

Nghiên cứu tại Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). (Ảnh minh họa: TL) 

Việc đưa Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam vào luật được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giới khoa học mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy phát triển, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời tạo khí thế thi đua nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiên này với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” sẽ được tổ chức. Hoạt động diễn ra từ ngày 12 đến 18/5/2026 theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền trên cả nước sẽ tập trung giới thiệu thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn thường niên để kết nối cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và xã hội; đồng thời, tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển ngành khoa học và công nghệ trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị vào nhóm 10 công nghệ chiến lược quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg ngày 30/4/2026 về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị vào nhóm 10 công nghệ chiến lược quốc gia.

Việt Nam xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, tạo cơ sở tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các sản phẩm có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia.

Khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026

Ngày 6/5, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) tổ chức lễ khai mạc Giải Bóng chuyền sinh viên HUSC năm 2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng của đông đảo sinh viên và cán bộ giảng viên.

Kết nối di sản ca Huế với sinh viên

Sáng 3/5, tại Trường Đại học Khoa học, buổi trò chuyện, trao đổi (talkshow) với chủ đề “Ca Huế cùng sinh viên Huế” diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Giải mã Ca Huế” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông số (Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) thực hiện, với mục tiêu đưa ca Huế đến gần hơn với giới trẻ.

Động lực để y tế vươn tầm

Trong bối cảnh ngành y tế cả nước đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết (NQ) số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được xem là dấu mốc quan trọng. Tại TP. Huế, NQ 72 không chỉ là kim chỉ nam mà còn là động lực để ngành y tế bứt phá, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

